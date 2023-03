Gars: Neue Eislauf-Saison hängt am Strompreis

„Wir sind mit der heurigen Saison sehr zufrieden“, bilanzieren Cornelia Grabl, die Obfrau des Union Eislaufplatz Gars, und ihre Stellvertreterin Paula Uitz. „Rund 9.500 Gäste haben wir bei uns begrüßen können, um rund 500 mehr als im vergangenen Winter.“

In diese Zahl sind allerdings nicht die Stockschützen und die Eishockeyspieler eingerechnet, auch nicht die Schulkinder, für die – außer in den Ferienzeiten – immer von Montag bis Freitag Vormittag geöffnet war. Das Angebot sei nicht nur von den Garser Schulen sehr oft angenommen worden und zählte zu den Fixpunkten des Sportunterrichts in den Monaten von Anfang November bis Ende Februar, sondern auch von anderen wie etwa Horn, Drosendorf, Geras und Langau, sogar aus anderen Bezirken wie aus Krems Land (St. Leonhard) oder Waidhofen (Groß Siegharts). „Die waren froh, dass sie bei uns buchen konnten, weil wir eine Überdachung haben, sie unabhängig von Schnee oder Regen sind und weil das Eis passt“, berichten die beiden. „Am Faschingsdienstag etwa hatten wir über hundert Kinder.“

Nicht nur die eigenen Eishockeyspieler haben den Platz frequentiert, sondern zu Saisonbeginn auch aus Hollabrunn und Zwettl, weil dort noch keine Eisfläche zur Verfügung stand. Und mehr Zuspruch habe es auch bei den Stockschützen gegeben. Die Senioren hatten sogar jeden Dienstag zwei Bahnen reserviert, auch andere Vereine hätten die Möglichkeit zu Sport und Spaß genützt. Gut angekommen sei auch das Abendeislaufen.

„Wie es weitergeht, wissen wir derzeit noch nicht“

Und welches Thema haben die Energiekosten gespielt? „Noch keines, weil wir ja noch einen Fixkostenpreis haben. Aber wie es weitergeht, wissen wir noch nicht“, lassen Grabl und Uitz offen, was ab kommenden November sein wird. Derzeit habe man seitens der EVN die Auskunft, dass sie mit dem Vierfachen des bisherigen Preises rechnen müssen. „Dann können wir den Betrieb allerdings nicht mehr aufrecht erhalten.“

Die Flinte ins Korn werfen sie allerdings noch nicht, denn sie setzen auf Verhandlungen und hoffen auf einen positiven Abschluss, weil sie auch seitens der Gemeinde und der Union mit Unterstützung rechnen dürfen, damit am Ende des Tages ein fairer Preis herauskommt. „Wir sind zuversichtlich, dass die nächste Saison Anfang November wieder starten wird.“

