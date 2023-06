Brunner Posten zum Jubiläum fertig

BRUNN Genau 100 Jahre gibt es in Brunn einen Posten. Der aktuelle direkt an der Bundesstraße gelegene wurde jetzt um insgesamt 150.000 Euro durch die Gemeinde Brunn saniert und barrierefrei gemacht. Die Polizei – sie ist hier eingemietet – hat sich laut Landespolizeidirektor Franz Popp mit 20.000 Euro an den Kosten beteiligt.

Nach ersten Gesprächen über die Sanierung im Jahr 2021 habe man noch an eine „kleine Baustelle“ gedacht, blickte Bürgermeisterin Elisabeth Allram bei der Eröffnung des sanierten Posten zurück. Dann sei die Baustelle nach und nach immer größer geworden. Zunächst wurde der Zugang zum alten Tankraum vergrößert, der alte Öltank zerschnitten und abtransportiert. Der alte Tankraum wurde zu einem modernen barrierefreien WC umgebaut. Auch die alten Belege und Fliesen wurden entfernt. Dabei hat sich herausgestellt, dass auch der Bodenaufbau erneuert werden muss. Die Heizkörper wurden entfernt, eine Fußbodenheizung verlegt. Außerdem wurden in der einjährigen Bauzeit der Eingangsbereich inklusive neuem Windfang barrierefrei gemacht, das Dach erneuert und schließlich noch die Fassade saniert.

Lob gab es von Allram für die Mitarbeiter des Bauhofs, dank derer die Kosten in Grenzen gehalten werden konnten.

Der damalige Gendarmerieposten übersiedelte 1923 von Greillenstein nach Brunn. Davor war Brunn auch von Horn, Messern und Röhrenbach aus betreut worden. Am aktuellen Standort, der seit Juli 2019 von Beate Köck geleitet wird, ist die Polizei seit 1953 untergebracht. Jetzt wurden auch die Räumlichkeiten im Erdgeschoß, in denen früher die Post untergebracht war, in die Polizeiinspektion integriert. Von hier aus haben die Beamten den besten Blick auf die B 2, auf der laut Allram 1899 zum ersten Mal ein Auto durch Brunn gefahren ist. Heute ist die B 2 hier täglich mit 7.000 Fahrzeugen frequentiert.Grusch: Lob für Arbeit der PolizeiDie Bedeutung des Postens hob Allram damit hervor, dass die Polizei häufig zu Unfällen auf der B 2 ausrücken müsse. Und da die nächsten Posten erst in Horn bzw. Schwarzenau sind, brauche es den Posten in Brunn, von dem aus auch die Gemeinden Röhrenbach und Irnfritz-Messern mitbetreut werden. Aber nicht nur bei Unfällen sei der Posten wichtig. Er gebe der Bevölkerung gerade in Zeiten wie diesen ein Gefühl der Sicherheit. Dafür sei sie den Beamten dankbar, sagte Allram, ehe sie den Wunsch an Popp nachschickte: „Die Gemeinde hofft, dass der Posten in Brunn lange erhalten bleibt.“

Darüber brauche sich die Gemeinde keine Sorge machen, entgegnete Popp. Die Beamten im gesamten Bezirk verrichten laut ihm gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft einen tollen Job. Dieses Miteinander zwischen Polizei, Gemeinden und Behörden strich auch Bezirkshauptmann Stefan Grusch hervor. Die Polizei genieße in der Bevölkerung großes Vertrauen. Auch deshalb, weil die Beamten bei diversen Veranstaltungen vor Ort seien und sich am sozialen Leben beteiligen. „Ich bin froh, dass bei uns die Polizei auf die Bevölkerung zugeht. So können wir gemeinsam Sicherheit garantieren“, sagte Grusch.

Für Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer sei es schön zu sehen, dass es auch in kleinen Gemeinden noch Posten gibt. Er strich auch die „Frauenpower“ in Brunn – Bürgermeisterin, Amtsleiterin, Postenkommandantin – hervor. „Nur der Pfarrer ist noch männlich“, schloss Pater Clemens Hainzl dann vor der Segnung des Gebäudes und der darin arbeitenden Menschen an.