Da musste selbst Bürgermeister Martin Falk schmunzeln: „Fast könnte man sagen, dass es vor Jahrzehnten angekündigt wurde, aber jetzt sind wir wirklich in der Phase der Finalisierung.“ Das „Jahrzehnte-Projekt“, das er anspricht, ist das barrierefreie Bürgerbüro im ersten Stock des Rathauses.

„Neuer Anlauf für Rathaus-Umbau“ titelte die Horner NÖN im Jänner 2018, als nach einem ersten „Anlauf“ 2013 aufgrund der Budgetlage der Gemeinde die Bauarbeiten für einen barrierefreien Zugang immer wieder verschoben werden mussten.

„Achtzig Prozent von dem, was die Bürger der Gemeinde brauchen, können hier erledigt werden.“Bürgermeister Martin Falk

Im Vorjahr wurde dann nach intensiver Planung der erste Schritt gesetzt und mit dem Einbau eines Lifts im hinteren Teil des Rathauses begonnen. „Das war die Voraussetzung für alle weitere Arbeiten im ersten Stock“, so Falk.

Der Einbau gestaltete sich nicht ganz einfach, denn im Haus gibt es drei verschiedene Niveaus, dementsprechend viele „Haltestellen“ mussten auch eingerichtet werden. Außerdem achtete das Bundesdenkmalamt streng darauf, dass keine historischen Teile – immerhin stammen Teile des Rathauses aus dem 15. Jahrhundert – zerstört werden. Nach nur fünf Monaten Bauzeit konnte der Lift schließlich im September des vergangenen Jahres in Betrieb genommen werden.

In einem weiteren Schritt wurden dann Räume im ersten Stock von Grund auf saniert und modernisiert und in den letzten Tagen dann auch eingerichtet. „Ein ortsansässiger Betrieb, die Firma Feinschliff, hat die Ausschreibung gewonnen und zu unserer vollsten Zufriedenheit gearbeitet“, spart Falk nicht mit Lob.

„Achtzig Prozent von dem, was die Bürger brauchen, können hier erledigt werden“ ist Falk überzeugt. „Das geht von der Meldung der Geburt über die Hochzeit oder eines Sterbefalls und noch viel mehr, etwa Verlustanzeigen oder Fragen zur Müllabfuhr,“, weiß Obersekretär Manfred Schartner. „Drei Damen sitzen dann in diesem Raum und kümmern sich um die Angelegenheiten der Bürger.“ Ein Detail verrät Gemeinde-Mitarbeiter Thomas Nichtawitz, IT-Verantwortlicher im Rathaus und Leiter des umfangreichen Bauprojekts: „Auch die Arbeitsplätze wurden neu verkabelt, dafür wurden fast sechs Kilometer Kabel neu verlegt.“

An das helle, freundliche Büro mit Top-Ausstattung, in den Farben Weiß und Grün, den Farben der Marktgemeinde gehalten, schließt sich ein Besprechungszimmer an, das selbstverständlich auch modernst ausgestattet ist. Die Kosten für die Einrichtung werden mit rund 35.000 Euro beziffert, für den Lifteinbau nicht ganz 100.000 Euro. Bei einem „Tag der offenen Tür“ – vermutlich im April – kann das neue Bürgerbüro dann von allen besichtigt werden.