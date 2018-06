Nach rund zweijähriger Bauzeit sind die Sanierungsarbeiten am Pfarrhof in Eggenburg abgeschlossen: „Es tut schon gut, wieder ein so tolles Haus für die Pfarrgemeinde zu haben“, freute sich auch Pfarrer Sepp Schachinger.

Den Arbeiten war eine jahrelange Planungsphase vorangegangen. Die Pläne mussten mit der Diözese und dem Bundesdenkmalamt abgestimmt werden, erzählt Schachinger.

Rund 4.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit in Renovierung gesteckt

Neben einer Sanierung des Gebäudes von Grund auf (Trockenlegung, Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Sanierung der Fassade, ...) ist der nun barrierefreie Zugang zum ersten Stock des Gebäudes das Herzstück der Sanierung. Neu ist auch der „Stefanssaal“, ein Veranstaltungssaal für rund 120 Gäste. Er soll nicht nur für kirchliche Veranstaltungen genutzt werden, sondern auch für private Feiern zu mieten sein.

Auch im Garten des Pfarrhofs wurde ordentlich gewerkt, ein neues Tor macht nun auch den Zugang von der Judengasse in den Garten des Pfarrhofes möglich.

Besonders groß ist die Freude bei Schachinger, dass ein Team von rund 150 Freiwilligen insgesamt rund 4.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit in die Renovierung gesteckt hat. Einen besonderen Dank richtet der Pfarrer an die „verständnisvollen Nachbarn“, die sich wegen des Baulärms und der Beeinträchtigung durch die Bauarbeiten sehr tolerant gezeigt haben.

In der Vorwoche erfolgte die Übersiedlung vom „Übergangspfarrhof“ im Ärztezentrum am Hauptplatz. Gefeiert wird nun am kommenden Wochenende mit einer zweitägigen Eröffnungsfeier.

Ursprünglich stammt der Renaissancebau aus dem 16. Jahrhundert, als Pfarrhof dient das Gebäude seit 225 Jahren.