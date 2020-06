Wegen der Coronakrise etwas verzögert startet die Marktgemeinde Irnfritz-Messern in den kommenden Monaten einige bauliche Großprojekte. Die will sie laut Bürgermeister Hermann Gruber (ÖVP) auch ob der noch abzuwartenden finanziellen Auswirkungen der Krise durchziehen, während man einige kleinere Projekte wie Busbuchten oder im Straßenbau zurückgelegt habe. Für die größeren Projekte – Bauhof, Feuerwehrhaus und Wohnungs- und Siedlungsbau – gibt es bereits Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderates, „in dem die Zusammenarbeit auch mit der SPÖ tadellos ist“, freute sich Gruber über die breite Zustimmung zu den Projekten.

Neuer Bauhof kostet eine knappe Mille

Am ehemaligen Hartl-Areal an der Ortseinfahrt zwischen Haupt- und Bahnstraße, das die Gemeinde 1982 aus der Konkursmasse des ehemaligen Sägewerks gekauft hatte, soll ab dem Herbst ein neuer Bauhof mit dazugehörigen Nebenräumen – neben einem Sozialraum für die Arbeiter und einer Problemstoffsammel-Insel ist auch ein Jugendraum geplant – entstehen. Mit dem Neubau, der laut Gruber netto rund 970.000 Euro kosten soll, will man keinen „Luxusbau, sondern einen unumgänglich notwendigen Zweckbau“ schaffen. Mit der Fertigstellung des neuen Bauhofes, der der Gemeinde ein großes Anliegen sei, rechnet Gruber für Frühjahr 2021.

Neues Feuerwehrhaus mit Übungsturm

Am selben Areal wie der Bauhof soll auch ein neues Feuerwehrhaus für die Feuerwehr Irnfritz, die Irnfritz Bahnhof und Irnfritz Ort umfasst, gebaut werden. Im Bereich der Bahnstraße wird ein zweiteiliges Gebäude geplant, das Hauptgebäude mit Räumlichkeiten für die Mannschaft umfasst 270 m 2 , die Fahrzeughalle 250 m 2 . Auch ein Übungsturm ist geplant. Insgesamt soll das Projekt rund 900.000 Euro kosten. Ehe der Baustart im Frühjahr 2021 erfolgen soll, muss noch die Detailplanung und die Finanzierung final abgeschlossen werden, sagte Gruber.

Alte Gebäude weichen Wohnhaus

Da sowohl der alte Bauhof als auch das alte Feuerwehrhaus – beides Gebäude, die aus der Hartl-Konkursmasse stammen – für eine Nachnutzung nicht in Frage kommen, wird an deren Stelle von der Horner Wohnbaugenossenschaft Kamptal ein Mehrparteienhaus mit zehn Wohneinheiten errichtet werden. Notwendig sei dies, da die Wohnungen in den fünf Kamptal-Häuser in der Gemeinde allesamt belegt seien und auch keine Reihenhäuser mehr verfügbar sind. Der Baubeginn für dieses Projekt soll laut Gruber noch im Herbst 2020 erfolgen.

Siedlungen werden ausgebaut

Ausgebaut werden auch die Siedlungen in Irnfritz und in Messern. Dank der Lage an der Franz-Josefs-Bahn sei die Gemeinde Irnfritz-Messern eine der wenigen im Bezirk, die die Bevölkerungszahl zumindest stabil halten kann, sagte Gruber. Das wolle man mit der Schaffung von Wohnraum und Bauplätzen weiter forcieren. In Irnfritz wird in der bereits parzellierten Siedlung „Am Graben“ demnächst die Straße fertiggestellt, die Kanal- und Wasserarbeiten wurden bereits erledigt. Insgesamt investierte hier die Gemeinde 400.000 Euro. Durch einen Grundtausch mit dem Stift Altenburg besteht hier auch die Möglichkeit, die bisher zwölf Bauplätze umfassende Siedlung künftig noch zu erweitern.

In Messern wird die „Wildberg-Siedlung“ um vier Bauplätze erweitert, auch dafür gibt es laut Gruber schon Interessenten.