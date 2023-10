Ledermannkurve: Bessere Sicht geschaffen

Die Fertigstellung der Arbeiten nahm Bundesrat Klemens Kofler im Beisein von Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer, Bürgermeister Andreas Boigenfürst und dem Leiter der Straßenbauabteilung Hollabrunn Wolfgang Dafert vor. Ziel der Arbeiten war, die Verbesserung der Anlageverhältnisse bei der Ledermannkurve in Kühnring zu schaffen.

Durch das Entfernen der Mauer und dem Abriss des in der Kurveninnenseite befindlichen Hauses konnte das Ziel erreicht werden. Da sich dieser Bereich in der Nähe des Ortsbeginnes von Kühnring befindet, wurde der Radius der Kurve nicht verändert, um die Fahrgeschwindigkeit in Kühnring nicht zu erhöhen. Lediglich eine geringfügige Verbreiterung der Landestraße B 2 in der Kurveninnseite führt nun dazu, dass Lkw mit Anhängern oder Sattelkraftfahrzeuge problemlos aneinander vorbeifahren können.

Die Arbeiten wurden unter halbseitiger Verkehrsführung von der Straßenmeisterei Eggenburg und einer Abbruchfirma durchgeführt. Die Kosten belaufen sich auf 40.000 Euro, sie werden vom Land NÖ getragen.