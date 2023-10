Langau: Gasthof bekommt Rigol als Schutz

Seit der Herstellung des Hauptplatzes in Langau kommt es vor dem „Gasthof zur Alten Post“ durch angespültes Oberflächenwasser aus der Winterzeile und vom Hauptplatz immer wieder zu Problemen. Um diese abzumildern, hat die Gemeinde Langau laut Bürgermeister Daniel Mayerhofer mit einem Kanalplaner gesprochen. Dabei habe man entschieden, vor dem Eingang zum Gasthof von der Baufirma, die den Gasthof derzeit in eine Frühstückspension umbaut, ein Rigol errichten zu lassen. Das soll 40cm tief und drei Meter breit sein. Die Invesition beträgt 7.000 Euro. Aus Sicht der Gemeinde aber gut angelegtes Geld, da die Frühstückspension künftig laut Mayerhofer „sehr wertvoll“ für das tourstische Angebot in der Gemeinde sein wird. „Es ist in unserem Interesse, dieses Angebot zu schützen und nicht zu gefährden“, sagt Mayerhofer.

Wie die NÖN bereits im Juni berichtete, kauft die Marktgemeinde auch zwei neue Grundstücke für die Siedlungserweiterung „Sonnenfeld“ im Bereich der Feldgasse an. Mit dem Ankauf des noch nicht im Gemeindebesitz befindlichen Teils des Sportplatz-Areals sind es sogar drei Grundankäufe, die eine Gesamtinvestition von 206.000 Euro ausmachen. Dafür wurde in der aktuellen Gemeinderatssitzung der Beschluss zur Auflösung von Rücklagen in Höhe von 182.000 Euro beschlossen.

Noch heuer sollen übrigens zwei kleinere Baustellen auf Gemeindestraßen durchgeführt werden. Neben einer „Kleinigkeit“ für rund 5.000 Euro ist die größere der beiden Baustellen für die Zufahrt zu vier Liegenschaften im Bereich der Einmündung der Oberhöfleiner Straße in die Geraser Straße in Richtung Westen. Für diese rund 150 Meter lange Zufahrt wurde der Auftrag aber 54.000 Euro ebenfalls an die Firma Held & Francke vergeben.