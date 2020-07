„Wir setzen heute ein deutliches Zeichen des Aufbruchs und der Zuversicht“, sagte Bürgermeister Martin Falk beim Spatenstich für den Bau der neuen Veranstaltungshalle, basierend auf dem Normturnsaal für die Sportmittelschule (SMS) Gars. „Mit der Halle sowie einem Zubau zur bestehenden Schule tragen wir der Tatsache Rechnung, dass die Schule schon seit jeher einen guten Ruf hat.“ Das dokumentiere sich unter anderem darin, dass 170 (!) der 241 Schüler aus 20 Gemeinden in den Bezirken Horn, Hollabrunn, Zwettl und Krems Land kommen.

Knapp drei Millionen sind für das Projekt veranschlagt, das den etwa 1.150 m² großen Zubau mit dem Turnsaal im Ausmaß von 405 m² (27 mal 15 m), Garderoben, Umkleide- und Sanitärräume, eine Zuschauergalerie und ein Foyer umfasst, wobei es, so Falk, eine strenge Kostentrennung zwischen Mittelschulgemeinde und Gemeinde, die für die zusätzliche Nutzung verantwortlich zeichnet, gibt. Der Start erfolgt ab sofort mit Verlegung des Sportplatzes auf ein angrenzendes Grundstück. Der Neubau wird dann auf dem „alten“ Sportplatz errichtet.

„Ein zeitgemäßes Veranstaltungszentrum“

„Die Halle ist als Puzzleteil zu sehen, der sich an die Schule anpasst“, betonte Christoph Österreicher vom Architekturbüro Litschauer in Horn/Karlstein. „Es ist ein Haus, das mehr kann, ein zeitgemäßes Veranstaltungszentrum, in dem auch Konzerte und Veranstaltungen möglich sind.“ Im bestehenden Schulgebäude gibt es auch eine Reihe von Sanierungen speziell in den Sanitärbereichen, außerdem wird die Schule unter anderem durch den Einbau eines Lifts künftig barrierefrei. Sämtliche Arbeiten sollen mit Beginn des Schuljahres 2022/23 abgeschlossen sein.

„Das ist der Startschuss für einen Schulstandort des 21. Jahrhunderts, für Kinderlachen und engagierte Pädagogen“, ließ sich auch Landesrat Ludwig Schleritzko von der Feierstimmung mitreißen. Er vergaß nicht, den Pädagogen für ihre wichtige Arbeit und ihren Einsatz in der Corona-Zeit zu danken und auf die gute Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden hinzuweisen. „Moderne Schulen, für die wir viel Geld in die Hand nehmen, sind ein wichtiger Faktor für die Standortqualität, für die Kommunen und für die Familien.“ Sein Statement sei bewusst kurz gehalten, „denn ich will dem Baubeginn nicht im Weg stehen“, meinte er schmunzelnd.

Freude über den Neubau ist in der SMS groß

Dass die Feier im Festsaal der SMS in Anwesenheit einer Abordnung von Schülern und Lehrern, der bauausführenden Firma Held & Francke, der den Bau begleitenden Consulting Firma KPP sowie den Mitgliedern des Mittelschulausschusses ebenfalls in gebotener Kürze ausgeführt wurde, ehe es zum Spatenstich ins Freie ging, begründete Schulleiter Christian Langer so: „Wir können leider nicht alles zeigen, wie wir es sonst getan hatten, nämlich sportlich, tänzerisch, musikalisch oder kreativ, aber das sind wir der Corona-Zeit geschuldet.“ Die Freude in der Schule sei groß, dass es endlich zu diesem dringend benötigten Neubau komme, der schon vor 20 Jahren geplant war, durch das Hochwasser aber abgesagt wurde. Sein Credo: „Der Neubau ist Garant für die Zukunft der Schule!“