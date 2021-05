Die Geburt war nicht unbedingt leicht: Die finanzielle Obergrenze für die Errichtung des Kindergartens und der Tagesbetreuung war schnell erreicht, Gewerke mussten neu ausgeschrieben werden und der Baubeginn hat sich (wie berichtet) um ein Jahr verschoben. Aber jetzt fehlt nach einer zehnmonatigen Bauzeit nur mehr, dass „die Außenanlage und die Einrichtung komplementiert werden“, berichtet Architekt Thomas Jedlinger (Maurer & Partner ZT GmbH).

Die letztlich rasche Errichtung sei der Bauweise geschuldet: Der neue Teil ist ein Holzriegelbau, der an die ehemalige Sonderschule angefügt wurde. Vier Gruppenräume für den Kindergarten und die neue Tagesbetreuungseinrichtung entstehen auf 800 Quadratmeter. Der NÖ Kindergarten II erhält damit einen neuen Standort, während die Nummer I in der Bürgerspitalgasse mit zwei Gruppen erhalten bleibt.

Budget "punktgenau" eingehalten

Die 2,5 Millionen Euro-Gesamtkosten werden zur Gänze über eine EU-Förderung („ELER“) finanziert: „Wir mussten einen sehr genauen Budgetdeckel einhalten, das war eine große Herausforderung“, erzählt Jedlinger. Das Ziel sei aber „punktgenau“ erreicht worden, auch dank der Mithilfe aller Beteiligten. Man habe Kompromisse treffen müssen, „die letztlich gefruchtet haben“. Bauleiter Erich Filip von Maurer & Partner führt ein Beispiel an: Man habe sich genau überlegt, „was können wir an Möbeln übersiedeln, was ist kompatibel“.

Dem Architekt war wichtig, dass der Bestand und der Zubau „eine gemeinsame Einheit“ bilden, „sodass nicht mehr spürbar ist, was ist alt und was ist neu“. Jeder Gruppenraum hat eine Nasszelle und einen Zugang zu Terrasse oder Balkon. Das Mittagessen wird im Speisesaal eingenommen, zwei Bewegungsräume existieren. Vieles ist auf das Augenmaß der Kinder angelegt, auch die großflächigen Fenster.

Tagesbetreuung mit ersten Anfragen

Die Tagesbetreuung hat Platz für 15 Kleinkinder ab einem Jahr, den Betrieb dafür übernimmt das Eltern-Kind-Zentrum in Eggenburg. „Die ersten Anfragen sind schon hereingekommen“, lächelt „ElkiZ“-Leiterin Sandra Fasching. Die Stellenausschreibungen für eine Pädagogin und eine Betreuerin laufen. Es könnte sein, dass noch eine dritte Betreuungsperson angestellt wird, aber das werde erst der laufende Betrieb zeigen.

Dass die Volksschule und Musikmittelschule in unmittelbarer Nähe sind, wird ebenso als Vorzug erachtet. „Für uns wird es einfacher, die Schulanfänger kennenzulernen“, erklärt VS-Direktorin Sigrid Braunsteiner, dass im Garten ein erstes Aufeinandertreffen möglich sein wird. „Das fördert einfach die soziale Komponente“, fügt NMS-Direktorin Judith Grafinger hinzu. „Unsere Schnittstelle wird der Fußballplatz und der Sportplatz sein.“ Martin Neugebauer, zuständiger Stadtrat, erkennt Synergien in der Organisation der Nachmittagsbetreuung und: „Es soll einen Zusammenschluss in Richtung Haus- und Gartenbetreuung geben.“

Das zurückgekehrte "Spatzennest"

Überhaupt entsteht hier ein „Bildungscampus“, wie Irene Bamberger findet. Sie ist Landesgeschäftsführerin beim NÖ Familienbund, der „ELKiZ“-Dachorganisation. Das „ELKiZ“ hatte schon vor 30 Jahren ein Betreuungsangebot für ganz kleine Kids, wie sich Leiterin-Stellvertreterin Margit Haider erinnert.

Der Name damals: Spatzennest. „Für uns war klar: Wenn, dann muss die Tagesbetreuung wieder ‚Spatzennest‘ heißen“, lächelt Fasching. Das neue Standbein bedeute „eine gewisse Standortsicherung“ für das ELKiZ, wie sie sagt. Das Team will aber noch weiter gehen – und das Haus zu einem „Generationenzentrum“ formen. „Und wir wollen noch mehr in die Region gehen“, ergänzt Bürgermeister Georg Gilli, dass er hierbei die Unterstützung der Manhartsberg-Amtskollegen hat.

„Eggenburg ist nicht unser größtes Eltern-Kind-Zentrum, aber eines der größten vom Besucherstrom her“, führt Bamberger aus. Das Angebot ist so sehr gewachsen, dass es mittlerweile „jedes Ehrenamt übersteigt“ und die Schaffung von Arbeitsplätzen verlange. Das Generationenzentrum soll nicht nur alle Altersgruppen ansprechen, sondern auch das Haus professionalisieren – und zur Bestandssicherung beitragen.

"Beneide euch um dieses Haus"

Zurück zur Tagesbetreuungseinrichtung und zum Kindergarten: Das Haus soll spätestens mit Anfang Juni übergeben werden. NMS-Direktorin Grafinger zeigt sich nach der Besichtigungstour sehr beeindruckt: „Ich beneide euch um dieses Haus und muss euch echt gratulieren.“ Nicht nur sie dürfte begeistert sein: „Die Volksschüler haben schon angeklopft, ob sie die Kindergarten-Spielgeräte einweihen dürfen“, schildert Neugebauer lachend.

Zur Kleinkind-Gruppe