Fleißig gearbeitet wird derzeit am neuen Wohnbau der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft (WAV) in der Horner Hamerling-Straße. Nicht nur, weil die Gebäude – es werden zwei Gebäude mit insgesamt 62 Wohneinheiten errichtet – seit einigen Tagen wie ein Werk des Künstlers Christo verhüllt sind, sind sie in Horn in vieler Munde: Auch die Nachfrage nach den Wohneinheiten ist groß.

Wie WAV-Direktor Manfred Damberger berichtet, ist das Gebäude im Rohbau bereits fertig. Derzeit werden die Installationsarbeiten für Heizung und Sanitäranlagen durchgeführt. Parallel wird auch mit den Innenputzarbeiten begonnen. Die Gebäude wurden auch schon eingerüstet, um die Vorbereitungen für die Arbeiten an den Fassaden starten zu können. Daher sind die Gebäude derzeit mit einem Lärm- und Staubschutz eingehüllt, um die Arbeiten für die Anrainer erträglich zu gestalten, sagt Damberger.

Nach den weiteren Innenausbauarbeiten soll die Fertigstellung im Sommer 2022 erfolgen. Verzögerungen wegen Corona habe es beim Bau nicht gegeben, sagt Damberger.

Mit dem Projekt soll im Horner Zentrum leistbarer Wohnraum geschaffen werden. Die Gebäude werden barrierefrei errichtet. Die Wohnungen verfügen über Flächen von 61 m 2 , 77 m 2 oder 87 m 2 , sie werden in Miete mit Kaufoption vergeben. Sie verfügen über jeweils eine Terrasse oder Loggia, die Wohnungen im Erdgeschoß haben einen Eigengarten. Zusätzlich wird es einen Gemeinschaftsgarten mit Spielgeräten geben. Jeder Wohneinheit sind zwei Stellplätze für Pkw in einer eigens errichteten Tiefgarage sowie ein Kellerabteil zugeordnet.