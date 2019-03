Mit einigen Verkehrsbehinderungen müssen die Verkehrsteilnehmer auch im heurigen Jahr rechnen. Die ersten Baustellen, die von der Straßenbauabteilung des Landes durchgeführt werden, starten im April. Es werden insgesamt 2 Mio. Euro in diesem „Baustellensommer“in den Straßenbau im Bezirk Horn investiert.

„Wir können damit zwei Ziele erreichen: Wir steigern die Sicherheit entlang unserer Straßen und verbessern die Lebensqualität von Anrainerinnen und Anrainern“, führen Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko und Landtagsabgeordneter Jürgen Maier aus.

Ortsdurchfahrt in Wolfshof erneuert

Total gesperrt werden muss zwischen Juli und September die Ortsdurchfahrt Wolfshof (L8006) aufgrund der Erneuerung der Fahrbahn, der Entwässerung und der Nebenanlagen.

Die B45 am Rodingersdorfer Berg erhält eine neue Deckschicht. Zwischen Mai und Juni gibt es für die Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich eine halbseitige Verkehrsführung.

Ebenfalls auf der B45 in Horn wird auf der Lagerhausstraße die Deckschicht erneuert und der Untergrund saniert. Diese Arbeiten sollen von August bis September andauern.

Über mehrere Monate, geplant ist von April bis Juli, dauert die Baustelle auf der L41 in Drosendorf. Hier erhält die Brücke über den Thumeritzbach eine Generalinstandsetzung und in diesem Zug wird die Fahrbahn von 6,7 auf sieben Meter verbreitert. Am Beginn dieser Arbeiten muss die Straße drei Wochen lang komplett gesperrt werden, danach gibt es eine halbseitige Sperre.

Ebenfalls generalinstandgesetzt wird die Brücke über den Tobelbach bei Buchberg zwischen Mai und August. Die B34 braucht bei diesen Arbeiten, die zwischen Mai und August erfolgen, nicht gesperrt werden, es gibt eine halbseitige Verkehrsführung.

Der genaue Zeitpunkt dieser Projekte wird noch festgelegt. Die NÖN wird natürlich über die genauen Straßensperren und Umleitungsstrecken berichten.