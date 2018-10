Das nächste große Bauprojekt wurde bei der Sitzung des Eggenburger Gemeinderats beschlossen: Um rund 2,2 Mio. Euro wird es in der Pulkauer-Straße im kommenden Frühjahr umfangreiche Kanalarbeiten geben.

Neue Heizung für Schachklub gefördert

Notwendig wurden diese Arbeiten, da geplant ist, unter anderem die derzeit entstehende WAV-Reihenhausanlage in der Schönauerstraße (die NÖN berichtete in der Vorwoche) über die Pulkauer-Straße abzuleiten, was zu einer größeren Durchflussmenge als bisher führen wird. Bei der notwendigen Darlehensaufnahme bei der Raiffeisenbank Eggenburg enthielt sich die SPÖ der Zustimmung.

Der Grund dafür: Beschlossen wurde ein Kredit mit variabler Verzinsung, die SPÖ hätte lieber einen mit einem Fix-Zinssatz gehabt. Bürgermeister Georg Gilli begründete diese Entscheidung damit, dass es möglich sei, später in einen Fix-Zinssatz zu wechseln, hätte man jetzt einen fixen Zinssatz vereinbart, sei das Wechseln auf eine variable Form aber nicht mehr möglich.

Beschlossen wurden auch Förderungen für den Schachklub, der in seinem Vereinslokal eine neue Heizung installiert. Die Gesamtkosten von 12.000 Euro werden zu je einem Drittel von der Gemeinde, der ÖVP Eggenburg und dem Schachklub selbst getragen. Außerdem beteiligt sich die Stadtgemeinde Eggenburg mit 2.000 Euro an den Produktionskosten für das neue Buch von Fritz Steininger, das sich mit den Grenzsteinen Eggenburg beschäftigt.