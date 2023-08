Startschuss für Kindergartengruppe

Der Bedarf nach Kinderbetreuungsplätzen ist stetig im Steigen. Eine Gruppe des Kindergartens Brunn ist bereits provisorisch in der Volksschule untergebracht. Mit ein Grund, weshalb seitens des Landes der Zubau für eine dritte Gruppe bewilligt wurde.

„Ich möchte mich an dieser Stelle auch für die Förderung des Landes bedanken, ohne die wir das Projekt nicht bewältigen könnten“, verwies Bürgermeisterin Elisabeth Allram anlässlich des Spatenstiches für den Kindergartenzubau am 17. August auf die enorm gestiegenen Baukosten und meinte weiters: „Ich sehe dies auch als Anerkennung für unsere Gemeinde und für die Arbeit, die wir gemeinsam leisten.“ Allram dankte auch einem Nachbarn des Kindergartens, von dem eine angrenzende Wiese zur Errichtung einer Freifläche erworben werden konnte.

Die ersten Skizzen wurden laut Architekt Reinhard Litschauer im Februar gezeichnet, verworfen und adaptiert. „Insgesamt gab es sieben oder acht Varianten, denn auch wenn es sich hier um ein kleinräumiges Projekt handelt, muss die Planung komplex sein“, betonte er und lobte die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Brunn. „Hier wurde klar formuliert, was gewünscht ist und auch durch die raschen Entscheidungen im Gemeinderat kamen wir zügig zu einer Lösung.“, drückte er seine Freude darüber aus, dass auch das Land Niederösterreich mit der Gemeinde „an einem Strang zieht“.

Das Foyer des bestehenden Gebäudes wird durch den Zubau vergrößert, ein Gruppenraum mit 140 m² entsteht neu, ebenso die erforderlichen Nebenräume. Außerdem wird Platz für einen kleinen Pausenhof geschaffen. Der Zubau wird in Holzriegelbauweise aufgestellt, es wird noch in diesem Jahr mit einer Gleichenfeier gerechnet, sodass die Innenarbeiten während der Wintermonate erfolgen können. Ein an der Außenwand des bestehenden Gebäudes befindliches Scraffito soll erhalten bleiben. Allram bat bereits vorsorglich bei den Kindergartenpädagoginnen um Verständnis für die Belästigungen in der Bauphase, Die Kosten für den Zubau belaufen sich auf rund 900.000 Euro, wobei es eine Förderung des Landes in Höhe von rund 322.000 Euro gibt. Diese wird als Annuitätenzuschuss ausbezahlt.

Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer hob die Wichtigkeit einer funktionierenden Infrastruktur für den Zuzug in ländlichen Gebieten hervor, deren Schaffung auch die Bauwirtschaft in der derzeit schwierigen Phase stärke. „Das Land nimmt die Kinderbetreuung sehr ernst. Um für die Bewohner attraktiv zu bleiben, bedarf es Investitionen in die Zukunft, dazu gehört auch das Angebot für die Kinder. Den Pädagoginnen kann ich hierzu nur das beste Zeugnis ausstellen. Sie leisten Hervorragendes, vieles davon auch in ihrer Freizeit!“

Die Fertigstellung ist mit Sommer 2024 geplant, die Kinderbetreuung für Zweijährige wird mit dem Kindergartenjahr 2024/25 in den neuen Räumlichkeiten gestartet.