Gleich zwei Goldene Kellen für Horn

Ausgewählt wurden die acht Preisträger mittels Publikums-Voting aus 20 nominierten Projekten von den Lesern des Magazins Niederösterreich GESTALTE(N), in dem die 20 Projekte im Lauf des Jahres 2022 vorgestellt worden waren. Die „Goldene Kelle“ ist die höchste Auszeichnung des Landes Niederösterreich für herausragende Baugestaltung und ausgewogene Einfügung in das Orts- und Landschaftsbild.

Mit einer „Goldene Kelle“ gewürdigt wurde der vom Horner Architekten Karl Gruber geplante Zubau zum Pfadfinderheim in Horn, der auch schon mit dem NÖ Baupreis ausgezeichnet wurde. Bauherr war die Horner Kommunalgesellschaft m.b.H. Umgesetzt wurde das 500.000-Euro-Projekt dank insgesamt mehr als 2.400 freiwillig investierter Stunden schon im Jahr 2019. Damals war unter dem Motto „Flügel & Wurzeln“ nicht nur das bisherige Pfadi-Heim modernisiert, sondern auch ein besonders attraktiver Zubau mit breiter Glasfront angebaut worden.

Die zweite „Goldene Kelle“ für Horn ging an die Sanierung des legendären „Ibesich-Hauses“ durch die Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Kamptal. Hier wurden von 2021 bis 2022 nach Plänen des Horner Architekten Reinhard Litschauer in unmittelbarer Nähe der Horner Stadtmauer zwei Ordinationen im Erdgeschoß, eine Ordination im ersten Obergeschoß sowie vier Wohnungen im Ober- und Dachgeschoß errichtet und so ein zentrumsnah gelegenes Gebäude zu neuem Leben erweckt.

Stolz auf die beiden Auszeichnungen zeigte sich auch Bürgermeister Gerhard Lentschig. Es sei besonders schön, wenn Architekten aus Horn in ihrer Heimat solche Projekte umsetzen und dafür das gebührende Lob bekommen würden. Er nutzte die Gala auch gleich, um für die „Goldene Kelle 2023“ die Werbetrommel zu rühren. Denn dafür ist der Horner Stadtsee nominiert. Für dieses Projekt voten kann man unter www.noe-gestalten.at

Die weiteren Preisträger waren übrigens der Umbau des vom Verfall bedrohten Schüttkastens in Retz, der Umbau eines Stadls in ein Atelier in Sitzendorf an der Schmida, der Umbau der Hofmühle in Hollabrunn, der Umbau der Forstfachschule in Waidhofen/Ybbs, ein Wohnbauprojekt in Waidhofen/Ybbs sowie der Bau des neuen Ortszentrums in Obergrafendorf.