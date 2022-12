Hochwasserschutz Mödring: Letzte Etappe wird gestartet

Werbung

Weiter voran geht es mit dem Hochwasserschutz in Mödring. Zur Sicherung der Ortschaft Mödring vor Hochwässern wurde von der Wildbachverbauung mit der Stadtgemeinde Horn ein umfassendes Schutzprojekt erstellt, das derzeit umgesetzt wird. Gestartet wurde das Unterfangen schon 2016.

Im Wesentlichen werden mit einer Gesamtinvestition von 4,6 Millionen Euro zwei Hochwasser-Rückhaltebecken mit einer Gesamtkubatur von rund 180.000 Kubikmeter errichtet. Im Ortsbereich von Mödring wurden zusätzlich noch lokale Aufweitungen und die Neuerrichtung eines zu kleinen Steges durchgeführt. Das Rückhaltebecken am Mödringbach selber wurde schon fertig gestellt, jetzt ist das zweite Becken am Eibenbach im Bau, das ebenfalls 80.000 m³ fassen soll.

Sektionsleiter Christian Amberger von der Wildbachverbauung erläuterte, dass der Damm im Bereich der „Waldschenke“ eine Höhe von rund 14 Meter haben wird. Es erfolgt ein umfassendes ressourcenschonendes Materialmanagement, das benötigte Erdmaterial für den Damm ist Material von einem Baufeld der Wasserbauverwaltung – einem Rückhaltebacken in Mold –, das sonst einer Deponie zugeführt hätte werden müssen.

Nach Fertigstellung werden dann rund 300 private und kommunale Liegenschaften, rund 400 Meter Straßen und die gesamten Infrastrukturen nachhaltig vor Hochwässern geschützt sein. Auch Stadtrat Manfred Daniel ist sich sicher: „Nach Fertigstellung im Sommer nächsten Jahres sind Mödring und Horn abgesichert. Das Wasser kann danach kontrolliert abfließen und wir sind sicher vor Überschwemmungen.“

Bezirk: 30 Bauvorhaben seit 2011 umgesetzt

Die letzte Etappe des Projektes kostet übrigens rund 1,85 Mio. Euro. Die Kosten teilen sich Bund, Land und Gemeinde, wobei letztere rund 467.000 Euro beisteuert.

Der Bezirk Horn ist übrigens eine der periphereren Lagen der Wildbachverbauung in Niederösterreich. Es finden sich derzeit 40 Wildbacheinzugsgebiete im Bezirk. Insbesondere im Nachhang zum Katastrophen-Hochwasser 2002 wurden etliche Schutzbauwerke errichtet. In den Jahren 2011 bis 2021 wurden im Zuge von rund 30 Bauvorhaben rund 3,5 Millionen Euro in den Schutz vor Naturgefahren investiert. Investitionsstärkere Projekte waren laut Amberger neben dem Mödringbach der Sulzbach in Altenburg und die Messener Wildbäche in Irnfritz-Messern.

