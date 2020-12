Die von der Corona-Pandemie ausgelöste Entwicklung hat den Arbeitsmarkt weiterhin fest im Griff. Im Bezirk Horn beträgt der durchschnittliche Bestand an jobsuchenden Personen 687 und liegt damit 20,4 Prozent über dem Wert des Vorjahres, wie AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp erzählt. Daher startet das Arbeitsmarktservice eine neue Qualifizierungsoffensive mit regionalen Schwerpunkten.

Jobchancen erhöhen

Mit dieser Offensive will das AMS die Jobchancen von Arbeitsuchenden im Bezirk Horn erhöhen. Dazu werden ausgewählte Angebote in das Ausbildungsprogramm aufgenommen, die punktgenau auf die regionalen Besonderheiten abgestimmt sind. Als Beispiele nennt Schopp das BBZ Waldviertel in Sigmundsherberg. Hier besteht nun die Möglichkeit, die Lehrausbildung für Klima- und Prozess-Technik zu absolvieren. Dadurch wurde das Angebot von Facharbeiter-Intensivausbildungen erhöht – bis dato konnten im Bereich Metall und Elektronik acht verschiedene Lehrabschlüsse angeboten werden.

Zusätzlich kann nun im Waldviertel auch die Lehre zum/zur Garten und GrünflächengestalterIn mit Landschaftspflege und die Ausbildung zum/zur ZimmerIn bzw. TischlerIn angeboten werden. Auch im Bereich der Zusatzqualifikationen werden durch die Offensive nun im Bezirk Horn einige Kursmaßnahmen angeboten wie etwa Buchhaltung und Rechnungswesen, Excel, ECDL, Lagerlogistik oder die Staplerausbildung.

Unter welchen Voraussetzungen man an diesem Angebot teilnehmen kann? „Für Jobsuchende gibt es zwei wichtige Voraussetzungen: Sie müssen beim AMS arbeitslos vorgemerkt sein und können unter Berücksichtigung der Bedingungen am regionalen Stellenmarkt in absehbarer Zeit keine Beschäftigung finden“, erklärt Schopp.

Bei der Wahl der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wird den Kompetenzen und Präferenzen der AMS-Kunden großer Stellenwert eingeräumt, allerdings kann nicht jeder Ausbildungswunsch finanziert werden. Wichtig ist vor allem, dass die gewünschte Ausbildung die Chancen auf eine neue Beschäftigung erhöht und in die mit dem AMS-Berater gemeinsam erarbeitete Arbeitsuchstrategie passt.

Da der Kursbetrieb derzeit laufend an die geltenden Corona-Bestimmungen angepasst wird, werden momentan Kurse, bei denen keine Anwesenheit erforderlich ist, im Distance Learning durchgeführt. Sind praxisorientierte Elemente enthalten, erfolgt der Präsenzunterricht unter höchsten Hygienestandards. Dazu verfügen sämtliche Schulungsträger über ein ausgefeiltes Hygienekonzept. Für Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer im Distance Learning, die über keinen PC verfügen, stellen die Trägerorganisationen im Bedarfsfall Leihgeräte zur Verfügung. Die Kosten dafür werden laut Schopp vom AMS getragen.

Erfolge auch in der Coronakrise

Trotz Corona-Krise ist es heuer übrigens mehr Jobsuchenden aus dem Bezirk Horn gelungen, ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme zu beenden. So werden hochgerechnet auf das Gesamtjahr etwa 1.547 beim AMS Horn vorgemerkte Jobsuchende einen passenden Arbeitsplatz gefunden haben, sagt Schopp. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 14,6 Prozent.