Die Pulkauerin Nicole Fend treibt ihre Karriere in einer Männerdomäne voran: Seit 2019 ist sie als erste weibliche Ausbildnerin im Metallbereich im Beruflichen Bildungszentrum Waldviertel in Sigmundsherberg tätig, nun schloss sie auch ihre Ausbildung zur Werkmeisterin für Maschinenbau und Automatisierungstechnik am Wifi in St. Pölten ab. „Damit habe ich meine berufliche Zukunft abgesichert“, freut sich die 27-Jährige über ihren Erfolg.

Hilfe durch AMS ebnete Weg in Technik-Beruf. Fend, die zunächst den Friseur-Beruf gelernt hat, kam über das AMS-Programm „Frauen in Handwerk und Technik“ (FiT) in den Metallbereich. Unterstützt vom AMS Hollabrunn („Geschäftsstellenleiter Josef Mukstadt war da eine große Unterstützung“) absolvierte sie in Sigmundsherberg die Ausbildung zur Maschinenbautechnikerin. Ihre Lehrabschlussprüfung legte sie 2016 mit Auszeichnung ab. Dann arbeitete sie in einem Betrieb im Bezirk Hollabrunn, um Praxis zu sammeln. Im April 2019 kehrte sie dann ins BBZ Waldviertel zurück – und zwar als erste weibliche Ausbildnerin in Metallberufen. Doch damit hatte die motivierte 27-Jährige nicht genug, schon im September 2019 startete sie die berufsbegleitende Werkmeister-Ausbildung. Mit dem Abschluss habe sie ein großes persönliches Ziel erreicht. Zwar wolle sie jetzt – auch wegen eines Hausumbaus – erstmal etwas „durchschnaufen“, die Motivation für zukünftige Weiterbildungen sei aber weiter groß.

Werkmeister-Ausbildung ab Herbst auch in Sigmundsherberg. Für ihre Ausbildung nahm Fend übrigens knapp zwei Jahre das Pendeln nach St. Pölten in Kauf. Künftig bleibt das interessierten Personen aus der Region erspart. Denn ab Herbst hat man auch in Sigmundsherberg die Möglichkeit, die Werkmeisterschule für Elektrotechnik und Maschinenbau zu absolvieren.

„Für Leute aus dem Wald- und Weinviertel ist das in Zeiten des Facharbeitermangels eine riesen Sache“, freut sich BBZ-Leiter Martin Swoboda. Auch deshalb, weil die Werkmeisterschule nun aufgewertet wird. Der ebenfalls aus dem Waldviertel stammende Vorstandsvorsitzende des BFI NÖ, Christian Farthofer, informiert, dass man mit der Werkmeisterschule auch den ersten Schritt zur Ingenieurs-Zertifizierung macht. Das BFI NÖ informiert gerne über die individuellen Voraussetzungen.

Frauenanteil steigt rasant. Der Frauenanteil im BBZ Waldviertel hat sich in den vergangenen fünf Jahren übrigens von rund 10 auf 40 Prozent erhöht. Es sei „mit Sicherheit gut, wenn die Teilnehmerinnen dann auch eine weibliche Ausbildnerin und Ansprechperson haben“, sagt Fend. Und dass ihr diese Tätigkeit Spaß macht, beweist sie mit dem Formulieren eines weiteren Zukunftsziels: „Jetzt möchte ich bis zur Pension im BBZ Waldviertel bleiben.“