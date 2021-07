Poigener Jugend baut „Nützlingshotel" für Bienen .

„Bee happy" - ein Motto, das in der Volksschule Frauenhofen gleich doppelt gilt. In den letzten Schulwochen hat die Jugend Poigen-Grünberg vor der Schule ein Nützlingshotel gebaut. In optimaler Lage: südlich ausgerichtet und windgeschützt. Direkt davor hat die Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen heuer eine Blumenwiese angelegt, auf der sich bereits nach kurzer Zeit zahlreiche Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere Insekten tummelten.