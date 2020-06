Ein neues, am Morgen golden und in der Nacht an Feiertagen hell leuchtendes Kreuz, beeindruckt seit Kurzem die Bevölkerung und die Besucher in der Nähe von Weitersfeld. Franz Neuwirth, Landwirt und Baumpfleger aus Fronsburg errichtete dieses fünf Meter hohe Denkmal vor einer gewaltigen Föhre auf einem Kraftplatz am Hartberg, einst Standort der von den Hussiten verwüsteten Siedlung Hart als Mahnmal gegen den Rückgang des Waldes im Fugnitztal und die Zerstörung der Umwelt.

Zusätzlich legte er in der Nähe seiner „Ranch“, wo er Freiluftschweine und Damhirsche züchtet, vor drei Jahren in Zusammenarbeit mit der NÖ Landesregierung ein Bodenschutzgebiet an, um den Zusammenhang von Waldsterben und Absenkung des Grundwasserspiegels zu erforschen. „Stirbt der Baum, dann stirbt auch der Mensch“, mahnt der agile Lokalhistoriker, der von Jugend an, wo er erfolgreich Motocross-Rennen fuhr, von seiner Heimat begeistert ist und sich seit damals mit der Entwicklung der Grenzregion befasst.

„Zeit ist das wertvollste Geschenk“, meint der Betreuer von hohen Bäumen, Kirchenglocken und Großuhren, der während seiner beruflichen Tätigkeit einen guten Überblick über die Landschaft und im Gespräch mit den Pfarrherren auch viele historische Erfahrungen gewonnen hat. Sein Resümee: „Zeitlos und zufrieden können wir nur durch die Nutzung unserer eigenen Sinne werden.“