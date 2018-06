„Dieses Anliegen kommt immer wieder, daher haben wir uns entschlossen, eine Befragung der Betriebe im Bereich der Innenstadt durchzuführen“, erklärt Bürgermeister Jürgen Maier. In den letzten Tagen haben alle Unternehmen eine Mitteilung über eine mögliche Ausweitung der Kurzparkzone im Zentrum der Stadt auch an den Samstagen erhalten mit der Frage, ob dies gewünscht wird oder ob der „Status quo“ beibehalten werden soll.

„Leider müssen wir immer wieder beobachten, dass Mitarbeiter von Betrieben die Regelung durch ,Weiterdrehen’ der Parkuhr oder ,Umstellen’ des Fahrzeugs unterwandern und somit Ihrem Unternehmen indirekt schaden“, schreibt Maier. „Ich darf Sie daher in Ihrem eigenen Interesse ersuchen, dass Sie auf Ihre Mitarbeiter entsprechend einwirken und wir gemeinsam diesen Missstand bereinigen können.“

„Es geht nicht ums Geld. Eine Parkraumüberwachung am Samstag wird sicher mehr kosten als sie einbringt.“Bürgermeister Jürgen Maier

Gefragt sind die Wirtschaftstreibenden, die auch am Samstag entsprechende Kundenfrequenz aufweisen, ob die bisher geltende Regelung – die Kurzparkzone gilt in der gesamten Horner Innenstadt von Montag bis Freitag an Werktagen von 8 bis 18 Uhr – auch auf den Samstag, und zwar von 9 bis 12 Uhr, ausgeweitet werden soll.

Entschieden in Abrede stellt Maier, dass damit aufgrund der vorhandenen – und dann wohl auch auf samstags sich erstreckenden – Parkraumüberwachung die Stadtkasse mehr gefüllt werden soll: „Es geht um eine reine Bewusstseinsbildung bei den Fahrzeugbenützern, nicht um Geld. Im Gegenteil, die Überwachung würde wohl mehr kosten als sie bringt. Aber wenn es der Wunsch der Mehrheit ist …“

In diesem Zusammenhang hat die Stadtgemeinde eine große Anzahl neuer Parkscheiben mit dem – ebenfalls neuen – Horn-Logo angeschafft und stellte den Betrieben erste Exemplare mit dem Schreiben zur Verfügung. Weitere können beim Bürgerservice zu den Öffnungszeiten abgeholt werden. „Das gilt natürlich für alle, die eine solche Parkscheibe wollen“, so Maier.