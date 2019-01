„Angefangen hat es vor ungefähr 15 Jahren“, kann sich Thomas „Thommy“ Lehr, mit Leib und Seele Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Horn, erinnern. Seither ist er begeisterter Sammler von allem, was mit der Feuerwehr zu tun hat. „Aber jetzt beschränke ich mich auf Kappen und Helme.“

Rund 320 Feuerwehrkappen hat er bereits (plus gut zwei Dutzend doppelte, die er zum Tauschen braucht), dazu 135 Helme. Sein erstes Sammlerstück war eine Kappe eines FF-Kollegen aus Krems, den er bei einem Einsatz mit dem Mobilkran kennengelernt hat. Besonders stolz ist er bei den Helmen auf ein Stück aus 1890 von der Fabriksfeuerwehr der Firma Schöller & Co. (später Schöller-Bleckmann) in Hirschwang.

Feuerwehrhelme aus fast der ganzen Welt

Im – übrigens sehr sehenswerten – Feuerwehrmuseum in Horn, das Lehr als Sachbearbeiter Feuerwehrgeschichte verwaltet, hat er seine Schätze verwahrt: die hauptsächlich aus Österreich stammenden Kappen in einem Kasten, die Helme, alle von ihm selbst falls nötig restauriert, an den Wänden. Wobei ältere ebenso wie jüngere Modelle fein säuberlich aufgehängt und beschriftet sind, Helme aus vielen europäischen Ländern sind ebenso dabei wie solche aus Südafrika, Russland oder Neuseeland. Auf einen ist er aber ganz besonders stolz: Der Helm aus den USA trägt auch seinen Namen und den der FF Horn.

In den Anfangsjahren hat er auch Uniformen, Rangabzeichen und Aufschläge gesammelt, „aber da hätte ich mich verzettelt, und auch keinen Platz gehabt“, so der 57-Jährige. Einige Uniform-Prachtstücke hat er natürlich noch behalten, die anderen getauscht. Nur bei den Ärmelabzeichen kann er nicht widerstehen, die behält er. Und ist stolz, dass er einen kompletten Satz aus Südkorea hat, einige aus Jerusalem und solche von New Yorker Feuerwehrleuten, die beim Attentat auf das World Trade Center – Stichwort 9/11 – im Einsatz waren.