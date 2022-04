Frühpensionist verpasste Polizist in Horn Faustschlag

Werbung

Der Frühpensionist hatte laut Polizei am 30. und 31. März mehrere Einbruchsdiebstähle und Diebstähle in Horn begangen. Dabei hatte er unter anderen Zigaretten und Tabakwaren, Lebensmittel, PC-Zubehör und Bettwäsche gestohlen. Eine Zeugin, die den Diebstahl der Bettwäsche beobachtete, informierte die Polizei. Die konnte den Täter in der Horner Innenstadt stellen.

Der Mann widersetzte sich aber der Festnahme. Er schlug einen Beamten mit der Faust gegen den Schläfenbereich, der Beamte war kurz benommen. Weitere Polizisten kamen zur Hilfe und konnten den Täter am Boden fixieren. Er wurde festgenommen.

Der Mann wurde wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, Diebstahl und Einbruchsdiebstahl in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

