Bei Einbruch in Horn: Diebe gingen leer aus

Laut Polizei dürften die Täter gewaltsam durch Aufbrechen der Haustür in das Innere des Wohnhauses eingedrungen sein. Dort haben sie sämtliche Räume durchwühlt und in Laden nach Schmuck oder Bargeld gesucht. Fündig wurden sie dabei aber nicht, denn die Besitzer des Einfamilienhauses - sie waren zur Tatzeit an ihrem Hauptwohnsitz in Wien - bewahrten weder Bargeld noch Schmuck in ihrem Wochenendhaus auf.

Die Nachbarn konnten laut Polizei zu dem Einbruch keine Angaben machen bzw. haben diese keine verdächtige Wahrnehmung gemacht. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht genau beziffern, dürfte aber durch eine Versicherung gedeckt sein.

