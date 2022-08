Probeführerscheinbesitzerin landete mit Auto im Wald

Die junge Frau kam laut Polizei gegen 10.55 Uhr auf der B2 am Ausgang einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Horn aus unbekannter Ursache ins Schleudern und links von der Fahrbahn ab. Dabei hatte sie Glück im Unglück: Sie kam ohne Überschlag oder gegen einen Baum zu prallen in einem Waldstück am Rand der Fahrbahn zum Stillstand.

Die Lenkerin konnte aus dem Unfallfahrzeug aussteigen und wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LK Horn gebracht.

Das Auto wurde von den Wehren aus Mold und Horn geborgen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.