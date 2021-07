Die Frau war gegen 14.30 Uhr laut Polizei aus Horn kommend in Richtung Rosenburg unterwegs. Nach eigenen Angaben habe sie rechts am Straßenrand ein Rehwild gesehen. Sie bremste stark und verriss den Wagen, prallte mit dem Pkw links gegen die Leitschiene , fuhr rechts eine Böschung hinunter und kam in einem angrenzenden Waldstück auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Die Verunfallte konnte sich selbst aus dem beschädigten Pkw befreien und wurde von der Rettung in das Krankenhaus Horn gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen wurde.