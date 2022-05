Auto gegen Absperrgitter: Achtjährige verletzt

Werbung

Der Vorfall ereignete sich am 28. Mai beim „Ultimate DRAG TSNS – Tuningtreffen“ an der Rennstrecke MJP Racing Arena in Fuglau. Laut Polizei übersah ein 19-jähriger Rennteilnehmer in der ersten Kurve den Streckenverlauf und fuhr mit seinem BMW geradeaus in Richtung abgesicherten Bereich, wo sich hinter einem Absperrgitter Zuschauer aufhielten.

Der junge Mann konnte seinen Boliden nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß leicht gegen das Absperrgitter. Die dahinter befindlichen Zuschauer gaben an, dass sie das Fahrzeug auf sie zukommen sahen, sich jedoch aufgrund der Menschenmenge, die hinter ihnen stand, nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.

Ein achtjähriges Mädchen und ein 42-jähriger Mann wurden durch das umgestoßene Absperrgitter leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Spital Horn gebracht. Der Rennlenker blieb unversehrt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.