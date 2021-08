Die Frau war am Vormittag mit ihrem Pkw auf der B30 aus Geras kommend in Richtung Langau unterwegs und wollte einen vor ihr fahrenden Traktor samt Anhänger überholen. Dessen 54-jähriger Lenker hatte sich laut Polizei aber gerade nach links in die Straßenmitte eingereiht, um in eine Feldwegzufahrt einzubiegen. Laut Polizei wollte die Frau den Traktor dennoch überholen, obwohl sie das Blinkzeichen gesehen hatte.

Als sie bemerkte, dass der Traktor mit Anhänger nach links abbog, versuchte sie noch nach rechts auszuweichen. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte sie einen Auffahrunfall auf den Anhänger nicht verhindern. Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau in den rechten Straßengraben geschleudert, wo es zum Stillstand kam.

Die 69-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Horn gebracht. Der Traktor-Lenker blieb unverletzt.

Das Unfallfahrzeug wurde von den Feuerwehren aus Geras und Langau geborgen.