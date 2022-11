Bei Überholmanöver: Gegen Pkw und Baum gekracht, dann überschlagen

Der Vorfall ereignete sich gegen 7.33 Uhr, als zwei Fahrzeuglenker in einer Kolonne mit mehreren Fahrzeugen überholen wollten. An der Spitze der Kolonne war ein Lkw unterwegs, zunächst setzte ein 42-jähriger Lenker, der an vierter Position hinter dem Lkw fuhr, zum Überholen an. Als er am Wagen des 51-jährigen Mannes vor ihm vorbei war und auf Höhe des Wagens einer 40-jährigen Tschechien war, setzt auch die zum Überholen an. Dabei stieß sie mit der linken Seite ihres Wagens gegen den Pkw des 42-Jährigen. Laut Polizei wurde ihr Auto durch die Wucht des Aufpralls nach rechts geschleudert, kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und landete in einem Feld.

Die 40-Jährige und ihre 39-jährige Beifahrerin konnten das Auto selbstständig verlassen, wurden aber beide leicht verletzt und wurden von der Rettung am Unfallort versorgt. Der 42-Jährige blieb beim Zusammenstoß unverletzt.

Das Fahrzeug der Tschechin - ein Totalschaden - wurde von den Feuerwehren aus Missingdorf und Sigmundsherberg geborgen. Der Pkw des 42-Jährigen wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt und von einem Abschleppdienst abgeholt.

