Bei Überholmanöver L52 bei St. Bernhard: Frau krachte mit Auto in Lkw

E in Überholmanöver wurde einer 58-Jährigen am Mittwoch zwischen St. Bernhard und Frauenhofen zum Verhängnis. Sie krachte in einen Lkw und wurde dabei an Hand und Kopf verletzt.