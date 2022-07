Bezirk Horn: E-Biker bei Kollision mit Traktor-Anhänger verletzt

Der Tscheche war mit seinem E-Bike am 25. Juli gegen 15.23 Uhr auf der B30 in der Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf unterwegs. Gleichzeitig war ein 80-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn mit seinem Traktor auf einem Güterweg unterwegs und wollte nach links auf die B30 in Richtung Zissersdorf einbiegen. Dabei dürfte der an der Heckhydraulik der Zugmaschine angehängte Schwader laut Polizei nach rechts ausgependelt sein. Der Radfahrer wurde vom Schwader getroffen und vom Rad gestoßen.

Der 75-jährige Mann kam am Fahrbahnbankett zu liegen. Bei dem Sturz erlitt er Abschürfungen am linken Knie und am rechten Daumen. Er wurde mit der Rettung ins Landesklinikum Horn eingeliefert.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.