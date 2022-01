Ein Preis für das Pfadi-Heim Horn

Leser der Horner NÖN wissen es längst: Das neue Pfadfinder-Heim am Stephansberg in Horn spielt nicht nur alle Stückl, es ist ein architektonisches Meisterwerk. Jetzt wurde der „Multifunktionsraum Pfadfinderheim“ auch beim Baupreis „Vorbildliches Bauen in Niederösterreich“ mit einer Auszeichnung bedacht.

Geplant wurde das Projekt vom Horner Architektur-Büro „4juu architekten“ mit Architekt Karl Gruber. Als Bauherr trat die Horner Kommunalgesellschaft m.b.H. auf.

„Charmant durchdacht und vorbildlich gelöst“

In der Begründung der Jury heißt es, dass der „elegant nach dem Grün des anliegenden Gartens greifende schlanke Zubau entlang der Kirchenmauer“ der Pfadfindergruppe einen multifunktionalen Gruppenraum biete. Der Baukörper schaffe es „eigenständig, zeitgemäß, kraftvoll aber vor allem stimmig“, trotz seiner modernen Architektursprache in keine Konkurrenz mit dem historischen Baubestand zu treten. Der nachhaltige Holzbau biete seinen naturverbundenen Nutzern hohe Funktionalität und Gebrauchstauglichkeit und ermögliche durch seine große Glasfassade die flexible Nutzung des Innen- und Außenbereichs und sei „charmant durchdacht und vorbildlich gelöst“.

Der Niederösterreichische Baupreis wird seit 1955 jährlich vergeben und steht für eine beispielgebende architektonische wie konstruktive Weiterentwicklung der baukulturellen Landschaft.