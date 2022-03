Pläne für Dorfhaus Kattau werden konkret

Werbung 9. und 10. April 2022 Anzeige „Ei-Zeit“ in Eggenburg: Ostermarkt als Saisonauftakt

Ihrem großen Traum – ein neues Dorfhaus für Kattau – sind die Bewohner der Meiseldorfer Katastralgemeinde einen Schritt näher gekommen. Im Rahmen eines Dorfgesprächs wurden die Pläne für das Dorfhaus konkretisiert.

Die Idee, einen Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft zu errichten, gibt es schon seit Längerem. Zuletzt hat die Gemeinde, wie berichtet, ein Objekt im Kattauer Ortskern angekauft. Vizebürgermeister Martin Ziegler freut sich, dass es nun einen Platz im Dorfzentrum direkt neben der Kirche gibt, an dem mit den Bürgern etwas entwickelt werden kann: „Als Kattauer ist es mir wichtig, dass diese Gelegenheit genutzt wird und dort ein Haus entsteht, das durch vielfältige Funktionen die Dorfgemeinschaft wieder stärker zusammenbringt.“ Er hoffe jetzt auf eine rege Beteiligung der Kattauer. Laut Bürgermeister Niko Reisel gibt es noch keinen konkreten Zeitplan, jetzt gehe es zunächst darum, die Bevölkerung mit ihrer Meinung abzuholen.

Wahllokal, Jugendraum und Kommunikationsplatz

Konkrete Vorschläge, die die 24 Teilnehmer aufs Tapet brachten, waren etwa die Schaffung von Raum zum Zusammenkommen und für Bewegungsangebote, Musikproben oder Vorträge. Geschaffen werden sollen ein barrierefreies Wahllokal und ein Jugendraum, verbessert werden soll durch das Haus auch die Kommunikation im Ort. Gewünscht ist auch die Möglichkeit, hier Lebensmittel von örtlichen und regionalen Direktvermarktern an einem Platz kaufen zu können. Im Außenbereich sind eine Bushaltestelle mit Wartehäuschen, eine E-Tankstelle und Parkmöglichkeiten für Besucher angedacht.

Weitere Unterstützung für dieses Projekt gibt es seitens der NÖ.Regional: Gemeinsam mit Regionalberaterin Manuela Hirzberger wird derzeit der Einstieg in die Aktion „NÖ Dorferneuerung“ vorbereitet. Die Ergebnisse des Dorfgespräches wurden in einem Kurzkonzept festgehalten und zeigen der Förderstelle, welche thematischen Schwerpunkte Kattau in den vier Jahren aktiver Dorferneuerung setzen möchte. Zum Mitreden und Mitgestalten soll es heuer noch mehrere Gelegenheiten geben.

