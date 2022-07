Schlüssel für neue Wohnungen und „Ordis“ übergeben

„Es ist mir eine besondere Freude, den Ärzten und Mietern die Schlüssel für ihr Heim bzw. ihre Praxen übergeben zu dürfen“, stellte Bürgermeister Gerhard Lentschig an den Beginn seiner kurzen Ansprache bei der Schlüsselübergabe der „Kamptal“ im Innenhof des als „Ibesich-Haus“ bekannten Gebäudes in Hamerlingstraße, das von Grund auf saniert wurde.

Foto: zVg

Lentschig erinnerte sich dabei an seine Jugendzeit, als hier ein Gasthaus und später die Post einquartiert war, danach lange leer stand und erst „im zweiten Anlauf“ von der Familie Ibesich an die Stadtgemeinde Horn verkauft wurde. Diese habe dann mit der Wohnbaugenossenschaft Kamptal einen Bauträger gefunden, der für das Haus „direkt an der Horner Ringstraße“ einen Bauträger gefunden hat, der das Haus vorbildlich revitalisiert hat.

Foto: zVg

Die Kamptal-Geschäftsführer Wolfgang Berger und Johannes Ott dankten der Stadt, dem Land, dem Planer und den Firmen für die ausgezeichnete Arbeit und vergaßen natürlich nicht auf die Mieter, die in diesen Tagen die leistbaren Ordinationen und Wohnungen beziehen werden. „Das Haus liegt im Mainstream, wir haben für Nachhaltigkeit und Schonung der Ressourcen bei dem gut 200 Jahre alten Haus gesorgt.“

Foto: zVg

Architekt Reinhard Litschauer berichtete über die Baugeschichte von der ersten Bestandsanalyse bei der Begehung („Abriss oder nicht“) bis zum Entschluss, dass eine Sanierungsvariante die beste Lösung und auch wichtig für das Stadtbild sei.

Foto: zVg

„Es war immer ,entrisch‘, wenn ich als Konviktler da vorbei gegangen bin“, erinnerte sich Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer an den desolaten Zustand des Hauses, gratulierte zur gelungenen Umsetzung und wünschte allen Nutzern viel Freude.

Der Festakt wurde von einem Bläserquartett der Stadtmusikkapelle Horn feierlich umrahmt, den Segen spendeten die Evangelische Seniorin Birgit Schiller und Pastoralassistentin Bettina Schlegel.

Foto: zVg

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.