Kamptal kauft das alte EVN-Gebäude in Horn

Das ehemalige EVN-Haus im Horner Stadtgraben bekommt einen neuen Besitzer: Die Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Kamptal kauft das Gebäude um 205.000 Euro von der Stadtgemeinde Horn. Der Gemeinderat stimmte diesem Verkauf der 587 m² großen Liegenschaft in seiner Sitzung am 29. März einstimmig zu. Damit wird die Kamptal nach dem Ibesich-Haus in der Hamerling-Straße einer weiteren Liegenschaft im Horner Zentrum neues Leben einhauchen.

Geplant ist, das Haus, das aktuell keine Verwendung hat und laut Vizebürgermeister Heinz Nagl auch „abbruchreif und nicht wirklich zu sanieren“ ist, abzureißen. Hier sollen dann in einem Neubau zehn Wohnungen errichtet werden. Laut Nagl hat die Kamptal auch bekundet, dass das bestehende Dienstrecht, dass man vom Stadtgraben aus durch den Hof in den Hof des dahinterliegenden ehemaligen Uniqa-Gebäudes – das die Stadtgemeinde 2020 für eine halbe Million Euro angekauft hat – gehen darf, bestehen bleibt. Zudem soll auch ein neues Dienstrecht zugunsten der Stadtgemeinde eingeräumt werden, damit man künftig auch vom ehemaligen Uniqa-Haus auch in den Garten der Volkshochschule gehen kann.

Im ehemaligen Uniqa-Haus selbst wird übrigens auch ein neuer Mieter einziehen. Die Firma G4S, die in Horn die Parkraumüberwachung durchführt, wird ab Juni den hinter dem Besprechungsraum der Stadtgemeinde liegenden etwa 15 m² großen Raum inklusive Benützung der Küche und des WC für 150 Euro pro Monat anmieten.

