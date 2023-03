Stadterneuerung: Prozess in Drosendorf gestartet

Im Gasthaus Failler präsentierten Bürgermeister Robert Feldmann und Theresa Gerstorfer die Ergebnisse der Umfrage zur NÖ Dorferneuerung „Drosendorf Stadt und Altstadt.“ „Dabei zeigten die Bürger großes Interesse.

Insgesamt nahmen 250 Bürger an der Umfrage teil, 141 Fragebögen kamen vollständig, 109 teilweise befüllt zurück, berichtete Gerstorfer. 74 Prozent der Teilnehmer waren Hauptwohnsitzer, 26 Prozent Nebenwohnsitzer. Das Ergebnis werte sie als Stimmungsbild, sagte Gerstorfer.

Bei den Themen hatte „Nahversorgung, regionale Kreisläufe“ mit 78 Prozent die oberste Priorität. Dann folgten „Freizeit und Naherholung“ mit 62 Prozent, „Ortskerngestaltung und -belebung“ mit 60 Prozent, „Mobilität“ mit 59 Prozent, „Bildung und Kultur“ mit 55 Prozent, „Soziales“ mit 52 Prozent, „Klimaschutz und Umwelt“ mit 51 Prozent sowie „Siedeln, Bauen und Wohnen“ mit 28 Prozent.

Besonders stolz sind die Drosendorfer Bürger übrigens laut dieser Umfrage auf Freizeitangebot, Grundversorgung, Promenaden, Stadtmauer, den historischen Stadtkern, Kulturangebote, schöne Umgebung und Fassaden in ihrer Stadt.

Bürger orteten auch einiges an Verbesserungspotenzial

Aber auch Verbesserungspotenzial wurde geortet. So etwa fehlt vielen Teilnehmern ein öffentliches WC, auch die Busbucht am Hauptplatz sowie die Sanierung des Terrassenbades, die Gestaltung des Hornertors, der Ausbau der Nahversorgung sowie die Verkehrssituation und der Tourismus wurden da genannt.

An Stationen konnten sich die anwesenden Teilnehmer informieren und ihre Projektideen in den Vordergrund rücken. Die Konkretisierung der Ergebnisse wird am 11. Mai präsentiert. Der Beschluss der Projekte durch den Gemeinderat und die Abgabe eines Leitbildes ist für September geplant. Die Projektphase sollte noch im September dieses Jahres starten.

Foto: Eduard Reininger

