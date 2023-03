Einen Benefiz-Filmabend zugunsten des Mobilen Hospiz Horn veranstaltete der Lions Club Horn mit Kinobetreiberin Silvia Meingast vom Stadtkino. Gezeigt wurde in beiden Sälen der Film „Griechenland“ von Thomas Stipsits.

„Am Anfang stand die Idee einen besonderen Abend zu gestalten, um in Not geratene Menschen oder soziale Projekte zu unterstützen“, erklärte Martina Surböck-Noé. Die Aktivität war bereits beim ersten Mal ein voller Erfolg und so organisierte das Team der Horner Lions nun den vierten Benefiz-Filmabend im Stadtkino. 220 Gäste konnten Martina Surböck-Noé und Jürgen Rochla vom Lions Club begrüßen. Die Hälfte des Eintrittspreises von 18 Euro kommt dem Mobilen Hospiz Horn zugute. Als Goodies erhielten die Besucher Löwenwein, Traubensaft oder Banderas überreicht.

„Es war eine tolle Aktivität. Wir können zufrieden sein“, zog Lions Club Horn-Präsidentin Martina Surböck-Noé stolz Bilanz. Christine Zeiner, Koordinatorin des Mobilen Hospiz Bezirk Horn, berichtete: „Wir haben zum Ziel, den schwerstkranken Menschen ein Leben bis zuletzt in Wertschätzung, Eigenverantwortung und voll Lebendigkeit zu ermöglichen. Unser Angebot richtet sich gleichermaßen an die Angehörigen und beinhaltet ebenso die Trauerbegleitung nach dem Tod der Betroffenen. Ohne unsere Ehrenamtlichen wäre vieles gar nicht mehr möglich, denn die Tätigkeit des Vereines Mobiles Hospiz Horn ist nicht auf Gewinn ausgerichtet und verfolgt ausschließlich mildtätige und gemeinnützige Zwecke.“ Die ehrenamtlichen Helfer begleiteten 70 Personen, leisteten im vergangenen Jahr im Zuge von Begleitungen und Ausbildung 7000 ehrenamtliche Stunden und legten rund 48000 Kilometer zurück.

In einer gemeinsamen Aktion der Leo und Lions Clubs mit Billa Plus werden am Samstag, den 18. März österreichweit Lebensmittel und Hygieneprodukte für bedürftige Menschen in der Region gesammelt. In Vorbereitung ist das große Löwen Lotto am 12. Juni auf der Burg Gars am Kamp.

