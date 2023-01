Konzert in Weitersfeld machte reich an Freude

Werbung

Mit Standing Ovations erfreuten die vielen Besucher die Musiker beim Dreikönigskonzert, das das BhW Weitersfeld im Gasthaus Kurz zugunsten der drei Kinder der im Ort lebenden ukrainischen Flüchtlingsfamilie Hnatiuk veranstaltete.

Applaus schon am Beginn für die junge ukrainische Sängerin Alona, der dreifachen Mutter der Familie, für ihren Liedbeitrag über Sehnsucht nach der Ukraine und Mutterliebe, der auch die beiden ukrainischen Omas zu Tränen rührte und am Ende für die brillante Gesamtleistung von Gabriele und Rainer Huß, die auch heuer wieder von Miyuki Schüssler einfühlsam am Klavier begleitet wurden und zugunsten der Flüchtlinge auf ein Honorar verzichteten.

Violine und Tuba, eine bemerkenswerte Kombination von gegensätzlichen Instrumenten, welche das Ehepaar Gabriele und Rainer Huß auch diesmal im Duett zum harmonischen Klingen brachte. Foto: Nowak

Auch heuer begeisterte Gabriele die Zuhörer durch ihren virtuosen Violinvortrag und ihre launige Moderation, Gatte Rainer, Mitglied des Wiener Radiosinfonieorchesters, beeindruckte mit pointiert zarten Tubaklängen und toller Technik sowohl als Solist bzw. in Ergänzung verschiedenster Begleitinstrumente bei der Interpretation von Werken der Wiener Klassik und Romantik, bzw. im zweiten Teil auch bei Medleys aus der Unterhaltungsmusik mit einem eigenen Arrangement.

„Das war euer bestes Konzert am Nachmittag“, meinte ein treuer Besucher. Und auch die jüngsten Besucher quittierten die Leistung mit ihrem „Bravo“. „Reich an Geld werden wir bei euch nicht, dafür aber reich an Freude“, meinten die drei Musiker, die versprachen, auch im nächsten Jahr wieder zur Verfügung zu stehen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.