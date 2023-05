Indische Live-Klänge in der Horner HLW

Der Musiker, Italiener und Wahl-Inder Giorgio Kriegsch vom Verein Shanti Onlus begleitet das indische Patenschaftsprojekt der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Beruf (HLW) Horn seit 19 Jahren. Er ist Garant dafür, dass Spenden ohne Abzüge zu den indischen Kindern gelangen.

Die Beatrix School, die durch die HLW Horn unterstützt wird, befindet sich im Bundesstaat Odisha am Golf von Bengalen im Nordosten Indiens. Sie wurde 1983 von Marian Żelazek, einem katholischen polnischen Priester, der selbst fünf Jahre im Konzentrationslager Dachau inhaftiert war, gegründet. Er wollte Kindern leprakranker Eltern, die von der Gesellschaft gemieden und an keiner anderen Schule akzeptiert wurden, eine Chance im Leben geben.

Heute ist die Beatrix School ein Integrationszentrum mit hervorragendem Ruf für benachteiligte und von der Gesellschaft gemiedene Kinder. Nach sieben Jahren in der Beatrix School ist es möglich, auf öffentliche Schulen zu wechseln und so dem Stigma zu entkommen. Durch eine Spende von 100 Euro pro Jahr wird einem Kind der geregelte Schulbesuch für ein Jahr ermöglicht. Es wird medizinische versorgt, umsorgt und bekommt Kleidung, Schulutensilien und regelmäßiges Essen. Seit 19 Jahren ist die HLW Horn Teil dieses Projektes, das auch durch Corona nicht zu stoppen war.

„Es ist wichtig, dass einmal im Jahr der persönliche Kontakt hergestellt wird“, so HLW-Professorin Irene Hofbauer. „Sei es durch ein Live-Konzert von Giorgio Kriegsch an der Schule, ein Online-Konzert, an dem die Schüler teilhaben können oder eine Online-Liveschaltung in die Beatrix School, bei der die indischen Schüler persönlich begrüßt werden.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.