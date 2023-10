Benefizkonzert Spitalkirche Röhrenbach: Jetzt kommt die Militärmusik

E in für die Gemeinde Röhrenbach nicht alltägliches Ereignis geht am 13. Oktober im Hof der Spitalskirche über die Bühne: „Der große Zapfenstreich“ der Militärmusik NÖ. Die Sanierungsarbeiten an der Kirche sind indes weit fortgeschritten.