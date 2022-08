Horn: Lkw umgekippt, Diesel ausgelaufen

Die Floriani wurden am 8. August um 6.36 Uhr zu einem Lkw-Unfall auf der Umfahrung Horn-Abfahrt Horn Mitte alarmiert. Ein Kranfahrzeug war in der Kurve umgestürzt und auf der Seite liegen geblieben. Der Fahrer wurde verletzt vom Roten Kreuz Horn in das Landesklinikum Horn gebracht.

Die Feuerwehr musste dann eine erhebliche Menge an Diesel binden. Nach Rücksprache mit der Leitung jener Firma, der der Lkw gehört, wurde die Bergung betriebsintern durchgeführt. Die Feuerwehr Horn unterstützte die Bergungsarbeiten. Das kontaminierte Erdreich wurde von der Straßenmeisterei Horn abgegraben.

