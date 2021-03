„Erst hatte ich nur leichte Symptome. Dann kamen Lungenprobleme dazu und ich erinnerte mich an eine Bronchitis-Erkrankung, wo mir der damalige Arzt Waldspaziergänge empfohlen hat. Ich fuhr zu einem entlegenen Waldstück in Bernhards, und machte zur Erholung einen Spaziergang. Ich hatte eine FFP2-Maske dabei und hätte jederzeit einer Begegnung mit Menschen großräumig ausweichen können. Aber da war niemand“, begründete ein 34-Jähriger aus dem Waldviertler Kernland vor Gericht, warum er sich nach einem positiven Corona-Befund und einer Woche in häuslicher Isolation dem Absonderungsbescheid der Bezirkshauptmannschaft Zwettl widersetzt hat.

„Es war ein Blödsinn“, gestand der Waldviertler sein Fehleverhalten ein. Seine Beteuerung: „Aber ich wollte nie jemanden gefährden und habe doch Vorkehrungen getroffen, eine Ansteckung zu vermeiden“, überzeugte den Richter. Der Prozessvorsitzende sah keine vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten und sprach den bislang unbescholtenen 34-Jährigen frei. Damit war die Anklägerin nicht einverstanden und meldete sofort Berufung an.