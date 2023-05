Praxisnah: Eltern machten in Gars unterricht

Um den Schülern der dritten Klassen verschiedenste Berufe möglichst praxisnah zu präsentieren, wurde das Projekt „Eltern machen Unterricht“ bereits vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Dabei stellen die Eltern ihre individuellen Berufe vor. Sie erzählen von ihrem persönlichen Werdegang, von den Skills, die man in diesem Beruf braucht und zeigen Tätigkeiten, die man ausübt. Wenn möglich, probieren die Schüler auch gleich selbst einfache „Arbeiten“ aus.

So konnten beispielsweise in der 3K-Klasse unter Anleitung von Rosi Staar-Weber vom Gasthaus Staar in Wolfshoferamt alkoholfreie Cocktails gemixt werden, was den Jugendlichen sichtlich Spaß machte.

Während Manuela Tscheppen von der Gartenbauschule Langenlois die Schüler in die Welt der Botanik „entführte“, lernten die Kinder die Berufe Heilmasseurin und Ordinationsassistent von Desiree Zimmel und Josef Haslinger kennen. Dabei konnte sogar das Schröpfen oder das Blutdruckmessen ausprobiert werden.

Mit Profis das Schullogo mit Fliesen gestaltet

Elisabeth Gröschel wiederum, die mit ihrer Firma über 500 Heiß- und Kaltgetränke- sowie Snackautomaten betreibt, lud gleich direkt in ihren Betrieb ein und zeigte den Schülern, wie ihr Arbeitsplatz aussieht und womit sie den ganzen Tag zu tun hat.

Familie Fiedler von der Firma „Kramer und Fiedler – der Fliesenspezialist“ präsentierte nicht nur die Berufe Fliesenleger und Bürokauffrau bzw. -mann, sondern ließ die Jugendlichen auch gleich selbst Hand anlegen und gemeinsam das Schullogo der Sportmittelschule Gars „verlegen“.

Der Dank der Lehrerinnen für Berufsorientierung Petra Redl, Andrea Zauner und Anita Feiertag galt den Firmen wie den Eltern, weil die Schüler wertvolle Einblicke in die Berufswelt gewinnen konnten. Das gilt auch für die vierten Klassen, die bei Exkursionen in verschiedene Schulen und Firmen oder beim Besuch der Berufsorientierungsmesse ausloten konnten, welche Möglichkeiten sich für sie nach der Mittelschule auftun.

