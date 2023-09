Irnfritz-Messern bekommt neuen Kindergartenbus

chon bald werden die Kindergartenkinder der Marktgemeinde Irnfritz-Messern mit einem neuen Bus transportiert. Bei der Gemeinderatssitzung wurde der Ankauf eines Elektrobusses Opel Vivaro-e Kombi von der Firma Hofstetter in Waidhofen für den Kindergartentransport beschlossen. Ebenso wie die weiteren Beschlüsse dieser Sitzung wurde der Ankauf einstimmig gefällt.

Laut Bürgermeister Hermann Gruber ist der aktuelle Kindergartenbus schon über zehn Jahre alt und hat mehr als 200.000 Kilometer auf dem Tacho. Als Liefertermin ist Ende März 2024 vorgesehen. Unter Ausschöpfung aller möglichen Förderungen ist von der Markgemeinde lediglich die Vorfinanzierung des Fahrzeuges erforderlich. Der Ankauf sowie sämtliche Förderungen werden im Voranschlag 2024 als eigenes investives Vorhaben budgetiert.

In Messern stehen zwei Bauprojekte an. Zum einen ist eine neue zusätzliche Traffostation samt zugehörigen Mess-, Steuer,- Fernmelde- und Datenübertragungseinrichtungen erforderlich. Diese wird von der Netz Niederösterreich GmbH auf einem Gemeindegrundstück beim Löschteich aufgestellt. Der Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages hierfür wurde vom Gemeinderat genehmigt.

Der Gemeinderat genehmigte auch einen Vertrag zwischen der Republik Österreich (Land- und Forstwirtschaftsverwaltung – Wasserbau) und der Marktgemeinde über die Benützung von öffentlichem Wassergut zum Zwecke der Errichtung, Erhaltung und Benützung einer Ufermauer und einer Brücke an der Taffa in Messern. Im Zuge der Erneuerung der Allee (die NÖN berichtete) soll eine Wurfsteinmauer entlang des Taffa-Ufers zur Allee errichtet werden.Grub: Bohrung durch einen KellerBei der Planung für den Anschluss der Ortschaft Grub an die Wasserversorgungsanlage Messern wurde bekannt, dass sich knapp unter der Straße ein Gewölbekeller befindet. Mit dem Eigentümer wurde vereinbart, dass die Transportleitung mittels Kernbohrung durch seinen Keller erfolgen darf. Dafür erhält er eine einmalige Entschädigung in Höhe der Wasserleitungsanschlusskosten für zwei Liegenschaften in Grub.

Thema waren auch Förderungen für Feuerwehren. Beim Ankauf von Atemschutzausrüstung unterstützt die Gemeinde künftig mit 60 Prozent, die laufende Überprüfung dieser Ausrüstung wird zu 100 Prozent subventioniert.