Zwei Bauprojekte in Japons im Plan

Werbung

Der Voranschlag für 2023 wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen, das berichtet Bürgermeister Karl Braunsteiner.

Der Schuldenstand wird sich um 413.800 Euro auf 3.467.100 Euro erhöhen. Das ergibt sich zum Teil aus zwei geplanten Bauvorhaben, dem Straßenbau mit 500.000 Euro und der Abwasserbeseitigungsanlage, die sich aus der Siedlungserweiterung ergibt, mit 550.000 Euro. „Die genauen Zahlen können wir noch nicht nennen, da derzeit die Ausschreibungen laufen und alles von der aktuellen Preisentwicklung abhängt“, erklärt Amtsleiterin Beatrix Schmid.

Zu den höchsten Einnahmeposten der Gemeinde Japons zählten die Ertragsanteile in Höhe von 735.000 Euro.

Einigkeit herrschte auch bei den weiteren Tagesordnungspunkten. An der Umstellung der Flutlichtanlage am Sporplatz Japons beteiligt sich die Gemeinde zur Hälfte an den Kosten von 6.930 Euro, die nach Abzug der Förderungen als Aufwand für den Sportverein verbleiben.

Für diverse Vereine und Organisationen wurden insgesamt 2.000 Euro an Subventionen bewilligt. Dem Verschönerungsverein Wenjapons wurde eine Subvention von 300 Euro für Autobusfahrten gewährt. Wenjapons wurde beim Wettbewerb „Blühendes Niederösterreich“ ausgezeichnet. Für eine Ehrentafel anlässlich „20 Jahre Gerhard‘s Wiazhaus“ wendete die Gemeinde 500 Euro auf.

Grundsatzbeschlüsse zum Ausbau des Glasfasernetzes sowie zur Errichtung einer Stromtankstelle, die beim Gemeindeamt errichtet werden soll, wurden gefasst.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.