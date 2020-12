„In normalen Jahren freuen wir uns, wenn so viele Menschen wie möglich in der Kirche bei Gottesdiensten, Andachten, Messen und Metten am 24. und 25. Dezember miteinander feiern. Heuer ist es wichtig, dass so viele Menschen wie möglich gesund bleiben“, erklärte Pater Albert Groiß.

Eduard Reininger

Geliebte traditionelle Abläufe, wie das feierliche Entzünden der ersten drei Adventkerzen am großen Adventkranz waren daher heuer eine „One-Man-Show“ von Bürgermeister Jürgen Maier.

Beim Entzünden der vierten Kerze wurde auf die Teilnahme von Publikum doch nicht ganz verzichtet. Unter Einhaltung der Corona Vorschriften trug Pastoralassistentin Bettina Schlegel eine kleine Weihnachtsgeschichte vor, um die Besucher auf das Fest der Feste einzustimmen.

Pater Albert Groiß informierte, dass heuer in den Kirchen auch bei Weihnachtsgottesdiensten der Mindestabstand von 1,5 Meter zu Personen aus anderen Haushalten eingehalten werden muss. Mitfeiernde ab sechs Jahren sind verpflichtet, beim Gottesdienst einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.“

Kirchenbesuch: Situation ungewiss

Man könne das so formulieren „Das Christkind, das kommt überall, feiere daheim bei deinem Kripperl im Stall.“ Via Fernsehen und Internet kann man die Weihnachtsmette mit Papst Franziskus oder Bischof Alois Schwarz mitfeiern. Abschließend spendete Groiß den Segen.

Ob der dritte Lockdown auch wieder ein Aussetzen der öffentlichen Gottesdienste ab dem 26. Dezember bedeutet, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Website des „Pfarrverbandes im Horner Becken“ (www.pfarre-horn.at) wird täglich aktualisiert und verlautbart die neuen Covid-19-Vorschriften für die kirchlichen Belange. Auf jeden Fall liegen Unterlagen für die Feier in der Hauskirche für den 6. Jänner und weitere Feste zur freien Entnahme in der Georgskirche auf.