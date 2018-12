Chor „Wild Jumble“ begeisterte in Garser Pfarrkirche .

Bei ihrem Auftritt in der Pfarrkirche Gars überzeugte die Gruppe aus Weitersfeld unter der Leitung von Manfred Kristen einmal mehr, lang anhaltender Beifall und standing ovations waren der Dank des Publikums für einen ebenso beschwingten wie besinnlichen Abend.

Beim Auftakt ihrer Konzertreihe „Swinging Christmas“ brachten sie „Ohrwürmer“ wie „Hallelujah“ oder „Feliz Navidad“ ebenso zu Gehör wie Spirituals, Gospels und Christmas-Songs aus aller Welt. Zu hören sind „Wild Jumble“ noch am Freitag, 7. 12., um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Großweikersdorf und Sonntag, 9. 12., um 15 Uhr in der Pfarrkirche Weitersfeld.

Infos: www.manfredkristen.com/chorwildjumble