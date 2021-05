Seit Kurzem hat das „Hubertus Bräu“-Haus in der Garser Julius-Kiennast-Straße einen neuen Besitzer, nämlich den bekannten Langenloiser Winzer und Besitzer eines Nobelheurigen, Willi Bründlmayer.

„Über zehn Jahre ist mit dem Gebäude nichts geschehen“, erzählt Bründlmayer der NÖN. „Es war eine spontane Entscheidung der Besitzerin, das Gebäude zu veräußern, da sie sehr oft im Ausland weilt.“ Bei der Verkäuferin handelt es sich um die in Graz geborene und vielfach ausgezeichnete Künstlerin Olga Neuwirth, die zuletzt die Oper „Orlando“, basierend auf dem Roman von Virginia Woolf, geschrieben hat. Es ist die erste von einer Frau komponierte abendfüllende Oper, die von der Wiener Staatsoper beauftragt wurde, Uraufführung war am 8. Dezember 2019. Sie hat dieses Haus vor rund zehn Jahren erworben, Umbaupläne, so heißt es, seien am Veto der Nachbarn gescheitert, weshalb sie versuchte, das Gebäude zu veräußern.

Haus aus dem Jahr 1913 ist erhaltungswürdig

Die Familie Bründlmayer hat nun dem Kauf zugestimmt, zumal es sich hiebei um ein „sehr schönes, erhaltungswürdiges Haus“ handle und die Lage des Grundstückes direkt beim Kamp hervorragend sei.

Errichtet wurde das Haus im Jahr 1913 von Johann Kühtreiber aus der Bierbrauer-Dynastie in Laa, der hier, so wie in anderen Gemeinden, etwa in Horn, ein Bierdepot einrichtete, wo das Hubertus Bier, Mineralwasser und alkoholfreie Getränke zuerst von diesen Lagerstätten ausgeführt wurden, später abgeholt werden konnten. Unterhalb der Wohn- und Betriebsräume war ein riesiger Eiskeller, der bis zu 300 Tonnen fasste, wo das Kamp-Eis gelagert und in der wärmeren Jahreszeit an die Gastronomie verkauft wurde.

„Ein Heuriger ist nicht ganz ausgeschlossen!“

Bründlmayer ist froh, dieses Haus erworben zu haben: „Die Grundsatz-Entscheidung ist, behutsam und langsam mit der Renovierung zu beginnen, und allmählich die Möglichkeiten zu sichten, wie es die Familie nützen kann.“ Er schätze Olga Neuwirth als Künstlerin, und Gars und der Kamp seien wunderschön so wie sein Heimatort. „Außerdem“, so lacht er, „habe ich drei Kinder und zwei Enkelkinder, da wird sich schon eine Nutzung ergeben. Es wäre ja schade, wenn das alte Gebäude verfallen würde.“

Momentan geht es dem neuen Besitzer darum, die Substanz des Gebäudes zu schützen und vor dem Verfall zu retten. In Folge müsse dort nicht unbedingt ein Betriebsgebäude entstehen. „Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass dort einmal ein Pop-up-Heuriger entsteht.“