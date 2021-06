Das „Lastkrafttheater“ tourt derzeit mit dem Stück „Höllenangst“ von Johann Nepomuk Nestroy durch NÖ. In der Vorwoche machte die „Truppe“ um Max Mayerhofer und David Czifer mit dieser wunderbaren Komödie auch in der Arena in Horn Station.

Was das besondere am Lastkrafttheater ist? Die Ladefläche eines Lkw wird zur Bühne, im Gepäck hat der Lkw Schauspieler und ein Theaterstück. Mitten auf dem Platz der Arena rangierte der tonnenschwere Lastwagen des Theaterensembles. Die Gruppe, bestehend aus Schauspielern, Technikern und natürlich einem Lkw-Fahrer ist ein eingespieltes Team. Sieben Schauspieler schlüpfen in vierzehn unterschiedlichste Rollen. Da sitzt jeder „Handgriff“.

Unterstützt wurde das Gastspiel des Ensembles von der Stadtgemeinde und dem Team des Kameradschaftsbundes Ortsgruppe Horn mit Obmann und Stadtrat Manfred Daniel. Nach etwa zwei Stunden war die humorvolle Aufführung zu Ende. Das Publikum blieb noch und applaudierte den Schauspielern zur großartigen Aufführung, denn die Atmosphäre war sehr entspannt. Es gab auch die Möglichkeit, sich mit den Schauspielern, die wieder in ihre Alltagskleidung geschlüpft waren und sich unter das Publikum gemischt hatten, auszutauschen.

Nach einer Weile ging es dann wieder ans Zusammenpacken. Auch da saßen die Arbeitsschritte, denn die Truppe musste ja schon wieder weiter zum nächsten Spielort, um Theaterstücke an Orte ohne Theater zu bringen. In diesem Jahr gastiert das „Lastkrafttheater“ in über 20 Orten und legt dabei mehr als 6.000 Kilometer zurück.