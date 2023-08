Pfarrer Stadler bei Bründlfest verabschiedet

Überfüllt war in diesem Jahr die Kapelle des Wallfahrtsortes Maria Schnee bei Zissersdorf am Festtag Mariä Himmelfahrt. Schließlich waren außer den Mitgliedern des Pensionistenverbands Drosendorf und Langau auch heuer wieder die Senioren aus Weitersfeld gekommen, um die Festmesse mit Pfarrer Berthold Stadler zu feiern, der nach Eintritt in das Prämonstratenserstift Geras im Jahre 1994 und Priesterweihe im Jahre 1999 seit 2003 Priester in Drosendorf und Zissersdorf und damit auch für die Wallfahrtskirche gewesen ist. „Vieles ist besser gelaufen, als ich anfangs gedacht habe“, meint der langjährige Seelsorger zufrieden, der mit September 2023 aus dieser Funktion ausscheidet und sich bei den Familien von Elsarn für die Betreuung der Schneebründlkapelle bedankte.