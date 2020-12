Dieses besonders herausfordernde Jahr 2020 spüren auch die Bewohner in den Pflegeheimen im Bezirk Horn. Pflegeheime sind besonders durch das Virus gefährdet. Angst vor Isolation und Infektion ist da ein großes Thema für die Bewohner und deren Angehörige. Man ist bemüht, Einsamkeit und negative Folgen für die psychische Gesundheit zu mildern. Auch den Mitarbeitern ist es ein großes Anliegen, den Bewohnern und Klienten eine möglichst abwechslungsreiche und der Jahreszeit angepasste Tagesstruktur anzubieten. Obwohl es heuer zu Weihnachten keine großen Feiern oder Zusammenkünfte gibt, passiert doch vieles im Kleinen.

Die Alltagsbegleitung und die Bewohner des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) Eggenburg haben beschlossen, auch in der Coronazeit schöne Adventkränze für das Haus zu binden – selbstverständlich unter ausreichenden Schutzmaßnahmen. Lange Zeit streichelte der herrliche Tannenduft die Seele der Bewohner. Das schön dekorierte Haus ist nur ein Beitrag für die besinnliche Weihnachtszeit.

Auch die Jugendlichen aus Engelsdorf haben sich gemeldet, um vor dem Haupteingang des PBZ Eggenburg, auf der Terrasse und im Garten für die Bewohner, die aus dem Gebäude heraus zusahen, einen Lichtertanz aufzuführen. Diese mit Freude angenommene Aktion brachte Abwechslung ins Haus.

„Wir sind sehr erfreut über alle Angebote. Jede Abwechslung ist für unsere Bewohner wichtig.“ Barbara Gerhart, Stephansheim Horn

Ebenfalls nicht vergessen wurden die Bewohner im PBZ von Erika Machacek, Leiterin der Mutter-Kind-Gruppe Eggenburg, und ihren Kinder. Die bastelten eifrig kleine Weihnachtsgeschenke, die von den Mitarbeitern an die Bewohner verteilt wurden, bei denen die Freude über diese nette Geste groß war. „Man wolle trotz der Herausforderungen durch die Coronakrise gemeinsam das Beste daraus machen“, meint Machacek.

Im Haus der Barmherzigkeit in Horn haben sich heuer für Weihnachten besondere Gäste angekündigt. Die Kapelle der Militärmusik NÖ hat sich angekündigt und wird im Garten des Heims einen Auftritt für die Bewohner hinlegen. Bereichert wird das Programm durch die Schüler der Horner Handelsakademie. Sie haben ein Video mit Weihnachtsliedern und Geschichten produziert, das den Bewohnern gezeigt werden wird.

Gefeiert wird dann in kleinen Einheiten im Haus, natürlich ohne externe Gäste. Leider können die Angehörigen an der Weihnachtsfeier nicht teilnehmen. Es gebe unter den Angehörigen viel Verunsicherung, Ängste und Sorgen. „Und natürlich ist die Ungewissheit groß, zudem wir nicht konkret wissen, was man an Weihnachten soll und darf. Wir warten auf nähere Informationen, beziehungsweise auf neue Verordnungen“, sagt Barbara Gerhart vom Stephansheim Horn.

Dies bestätigt Bernhard Jany, Unternehmenssprecher der Landesgesundheits-Agentur auf Anfrage der NÖN. „Bezüglich weiterer Aktivitäten werden wir uns an den Verordnungen und Maßnahmen des Ministeriums orientieren, und auch diesbezüglich handeln. Ich bitte um Nachsicht und Geduld, da wir momentan keine weiteren Informationen haben.“ Auch das Abhalten der Liturgie in den vorhandenen Kapellen der Pflegeeinrichtungen sei noch vakant. Man wisse dementsprechend auch nicht, ob eine Messe stattfinden kann.

Trotz der schwierigen Lage berichtet Gerhart über ein großes Verständnis seitens der Angehörigen. Es gebe viele Aufrufe, bei denen sich Leute unter anderem aus der Gemeinde und vom Land Niederösterreich melden und den Heimbewohnern Karten schreiben oder Grußvideobotschaften schicken. Diese werden anschließend im Haus gezeigt. „Wir sind sehr erfreut über alle Angebote und jede Abwechslung ist wichtig und großartig“, so Gerhart abschließend.